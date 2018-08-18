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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 сер, 2020 21:23
zРадио написав: airmax78 написав:
Веришь? Я сидел в ОП, слушал весь этот финансовый харрасмент и поглядывал на дверь санузла (он там прямо в ОП) с одной надеждой: что сейчас она откроется и выйдешь ты с пачкой валютных ОВГЗ в одной руке и корпоративных облигаций в другой и укажешь этим мутным кровососам их место.
Таки все согласно анекдоту... Ты так и не понял суть "математического метода". А между тем, он проще простого - запомни, Максик, чтобы получить скидку тебе не нужно говорить с застройщиком о росте безработицы и падении ВВП. Тебе просто не нужно шастать по отделам продаж! Забыть туда дорогу и дождаться, когда скидка сама тебя найдет.
PS: да, и какая-то беда у тебя с удвоенными согласными - в слове "харассмент" одна "р" и две "с", а не наоборот. Надо уже с этим что-то решать...
Слушай, да какая разница как пишется, главное, что мне обидно было и ничего не получилось. Хотя я действал как ты учил. А сидеть на берегу как Серж? Но че-то его скидка пока не нашла. Хотя, конечно, жизнь длинная.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 21:26
xio13 написав:
Еще советую растишек вмокать в такой показатель как демографический кризис, когда в 2025-2030 годах рылы друг другу будут курятники сдавать
Во! Дело говоришь! В следующий раз, когда меня харассить будут - я им про демографию то и вверну. Посмотрю на их растерянные лица.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 21:49
zРадио написав: Прохожий написав:
когда попадете в ОП застройщика наступит прозрение)
О, вот и еще один с легендой о всевластных продавцах и бесправных покупателях
"это жизнь детка"(с)
"Более того, никто не может запретить это подписать обеим сторонам. Но также верно и то, что никто не может заставить юридически образованного покупателя исполнять эту норму договора
"
так и не исполняй, "юридически образованный" покупатель
реальные кейсы есть?
в реальной жизни как правило объект потеряешь и получишь потом когда нибудь на счет проплаченную гривну
не ну реально про госдолг США убедительней получается
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:01
pesikot написав: zРадио написав:
Таки все согласно анекдоту... Ты так и не понял суть "математического метода". А между тем, он проще простого - запомни, Максик, чтобы получить скидку тебе не нужно говорить с застройщиком о росте безработицы и падении ВВП. Тебе просто не нужно шастать по отделам продаж! Забыть туда дорогу и дождаться, когда скидка сама тебя найдет.
Что же ты сам такой скидки не дождался ?
походу в туалете просидел)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:04
zРадио написав: airmax78 написав:
Я сегодня требовал скидку. Чуть ли не цитировал тебя. И про падение ВВП, и про пандемию и вторую волну, и про безработицу и про дефицит бюджета. Нет, вру, про дефицит бюджета не успел. В ответ услышал: мы после сдачи в эксплуатацию добавим 10% к цене.
На этот счет есть хороший анекдот:Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой город на конференцию. Они встречаются у кассы на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как все нормальные люди, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.
— Как же так? — удивляются физики. — Ведь в поезде контролёры, двоих из вас без билета ссадят!
— Не волнуйтесь! — бодро отвечают математики. — У нас есть МЕТОД.
Перед отправлением поезда физики располагаются в вагоне, но стараются проследить за применением загадочного «метода». Математики же втроём набиваются в один туалет. Когда контролёр подходит к туалету и стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и далее вся компания без проблем едет в пункт назначения.
После окончания конференции те же физики и математики вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевлённые примером математиков, покупают один билет. Математики же не берут ни одного.
— А что же вы покажете контролёру? — спрашивают физики.
— Не волнуйтесь, у нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики — в другой. Незадолго до отправления поезда один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Приоткрывается дверь, высовывается рука с билетом. Математик спокойно забирает билет и возвращается к коллегам.
Мораль: Нельзя использовать математические методы, не понимая их сущности!
так Я не понял, они всю дорогу в туалетах просидели?
та ну нах тогда такие методы)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:06
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Веришь? Я сидел в ОП, слушал весь этот финансовый харрасмент и поглядывал на дверь санузла (он там прямо в ОП) с одной надеждой: что сейчас она откроется и выйдешь ты с пачкой валютных ОВГЗ в одной руке и корпоративных облигаций в другой и укажешь этим мутным кровососам их место.
Таки все согласно анекдоту... Ты так и не понял суть "математического метода". А между тем, он проще простого - запомни, Максик, чтобы получить скидку тебе не нужно говорить с застройщиком о росте безработицы и падении ВВП. Тебе просто не нужно шастать по отделам продаж! Забыть туда дорогу и дождаться, когда скидка сама тебя найдет.
PS: да, и какая-то беда у тебя с удвоенными согласными - в слове "харассмент" одна "р" и две "с", а не наоборот. Надо уже с этим что-то решать...
Слушай, да какая разница как пишется, главное, что мне обидно было и ничего не получилось. Хотя я действал как ты учил. А сидеть на берегу как Серж?
Но че-то его скидка пока не нашла. Хотя, конечно, жизнь длинная.
походу у Сержа "есть метод"...
но ну его нах такой метод если всю жизнь нужно просидеть в "туалете"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:25
airmax78 написав: sequence написав: striped написав:
..
На стеклянном мосту затерли прозрачные стекла ..
а чего его "стеклянным" называют? Я видел стеклянные в Китае, этот "немного" непрозрачней кажется
Вы же видели в какой обуви китайцев на их стеклянные мосты пускают? И в чем по этому стеклу топчатся у нас. Результат налицо. Клычко хотел как лучше. Не учел местный колорит.
Так кули (это китайские чернорабочие
) он стал мэрином Киева, а не Пекина?
Там местный колорит как раз по нему - все ходят в правильной обуви, на лисапетах катаются.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:47
где зРадист?
где гуру КРЖН?
что нам сирым делать?
куда бежать?
снизойди же к нам о эксперт среди экспертов, направь же нас на истинный путь и да освяти его...и да прибудет с нами его сила знаний...аминь...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:57
rjkz написав: airmax78 написав: sequence написав:
а чего его "стеклянным" называют? Я видел стеклянные в Китае, этот "немного" непрозрачней кажется
Вы же видели в какой обуви китайцев на их стеклянные мосты пускают? И в чем по этому стеклу топчатся у нас. Результат налицо. Клычко хотел как лучше. Не учел местный колорит.
Так кули (это китайские чернорабочие
) он стал мэрином Киева, а не Пекина?
Там местный колорит как раз по нему - все ходят в правильной обуви, на лисапетах катаются.
Они ни в какой обуви не ходят. Они обувь снимают и идут по мосту в бахилах. На киевском мосту надо было строго настрого запретить ходить по этим стеклам. Подошва с застрявшими в протекторе камешками, песок на самом стекле - это идеальный абразив. Ну как они могли остаться прозрачными?
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:21
Прохожий написав:
где зРадист?
где гуру КРЖН?
что нам сирым делать?
куда бежать?
снизойди же к нам о эксперт среди экспертов, направь же нас на истинный путь и да освяти его...и да прибудет с нами его сила знаний...аминь...
Не сегодня. Зрадио необходимо обдумать полученную информацию, понять в чем подвох.
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