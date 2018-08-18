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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:25
zРадио написав: Прохожий написав:
когда попадете в ОП застройщика наступит прозрение)
О, вот и еще один с легендой о всевластных продавцах и бесправных покупателях
Оооо, ну походите по ОП даже сейчас, в казалось бы смутные времена для застройщиков. Придите туда со всеми Вашими раскладками и умозаключениями, а потом расскажете нам о своем опыте. А потом посмотрим, кто теоретик, а кто практик.
Даже если после всех раскладок Вам пойдут на какие-то уступки, Вы от них скорее получите моральное удовлетворение, моля, я тут такой умный, всех нагнул... А в реале Вам пойдут только на те уступки, которые заранее разрешены менеджерам ОП, если такая опция имеется по дефолту.
Востаннє редагувалось Natt
в Чет 06 сер, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Natt
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:54
Понаехал написав:
Квартиры варьируются от 3312 квадратных футов с тремя спальнями и тремя 1/2 ванными комнатами, цена была снижена примерно на 42% до 9,4 миллиона долларов, и до 3 816 квадратных футов, с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. квартиры с балконом подешевели на 43% до 13,8 млн долларов.
Годные предложения. Если деньги на даунпеймент есть - можно добить ипотекой до нужной суммы и потом спокойно 70-80 лет платить и передать ипотеку в наследство внукам.
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airmax78
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:03
Каминг-ауты персонала застройщиков продолжаются. Что ж - хотя бы будем знать who is who. А по поводу очередного шортката "сходи в отдел продаж, покажи графики" - отвечал уже, придумайте что-то новенькое. Моя аналитика для думающих людей - лишь в подкрепление мысли о том, что ни по каким отделам продаж ходить сейчас не нужно. Так что вы в очередной раз размечтались, друзья-загонялы.
PS: вы бы лучше сами поторговались - не о бетоне, а о своей компенсации, чтобы бОльшую ее часть перевести с процента на фикс. Целее будете
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zРадио
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:21
airmax78 написав:
Сдаются они долго, потому что ГАСК распустили, а вместо него ничего не создали. Зе-стайл-турборежим. Все более-менее ликвидное у них купили и схема никого не смутила.
Более-менее ликвидное это однухи штоле. Ну да, есть такое. А там где комнат поболее: бери- не хочу. Кстати, счастливые обладатели "ликвидного" теперь плачутся по форумам-какое УГ им подсунули под красивой обёрткой.
Да и нафик вам та однуха: решили в лендлорды записаться по примеру своего брата по крови(помните мультик Маугли) Первого или будущий зять требует в качестве приданого, аль жена гонит за порог новой прелести? Жизнь-боль.
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drevlyanin
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