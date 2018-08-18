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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:25
zРадио написав: Прохожий написав:
когда попадете в ОП застройщика наступит прозрение)
О, вот и еще один с легендой о всевластных продавцах и бесправных покупателях
Оооо, ну походите по ОП даже сейчас, в казалось бы смутные времена для застройщиков. Придите туда со всеми Вашими раскладками и умозаключениями, а потом расскажете нам о своем опыте. А потом посмотрим, кто теоретик, а кто практик.
Даже если после всех раскладок Вам пойдут на какие-то уступки, Вы от них скорее получите моральное удовлетворение, моля, я тут такой умный, всех нагнул... А в реале Вам пойдут только на те уступки, которые заранее разрешены менеджерам ОП, если такая опция имеется по дефолту.
Востаннє редагувалось Natt
в Чет 06 сер, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Natt
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:54
Понаехал написав:
Квартиры варьируются от 3312 квадратных футов с тремя спальнями и тремя 1/2 ванными комнатами, цена была снижена примерно на 42% до 9,4 миллиона долларов, и до 3 816 квадратных футов, с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. квартиры с балконом подешевели на 43% до 13,8 млн долларов.
Годные предложения. Если деньги на даунпеймент есть - можно добить ипотекой до нужной суммы и потом спокойно 70-80 лет платить и передать ипотеку в наследство внукам.
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airmax78
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:03
Каминг-ауты персонала застройщиков продолжаются. Что ж - хотя бы будем знать who is who. А по поводу очередного шортката "сходи в отдел продаж, покажи графики" - отвечал уже, придумайте что-то новенькое. Моя аналитика для думающих людей - лишь в подкрепление мысли о том, что ни по каким отделам продаж ходить сейчас не нужно. Так что вы в очередной раз размечтались, друзья-загонялы.
PS: вы бы лучше сами поторговались - не о бетоне, а о своей компенсации, чтобы бОльшую ее часть перевести с процента на фикс. Целее будете
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zРадио
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:21
airmax78 написав:
Сдаются они долго, потому что ГАСК распустили, а вместо него ничего не создали. Зе-стайл-турборежим. Все более-менее ликвидное у них купили и схема никого не смутила.
Более-менее ликвидное это однухи штоле. Ну да, есть такое. А там где комнат поболее: бери- не хочу. Кстати, счастливые обладатели "ликвидного" теперь плачутся по форумам-какое УГ им подсунули под красивой обёрткой.
Да и нафик вам та однуха: решили в лендлорды записаться по примеру своего брата по крови(помните мультик Маугли) Первого или будущий зять требует в качестве приданого, аль жена гонит за порог новой прелести? Жизнь-боль.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:40
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Слушай, ну че ты так разволновался? Можешь КАНу за долларовые цены (котрые, почему-то, тоже не спешат падать) предъявить. Таряну тому же. Вообще, все идет четко по твоему плану. Ты же паник сейл прогнозировал не на эту осень, а только на осень 2021, а то и 2022, так что все норм.
Смешно просто выглядят твои потуги разрисовать нынешний КРЖН как рынок продавца и арендодателя. Вот и все
Да ладно тебе, я просто частный случай привел. Понятно, что все остальные застройщики сейчас падают на колени перед покупателем и целуют ноги (кстати кто?).
А эти - просто неадекваты. Что с них, шаромыг, возьмешь? Новости не смотрят, отчеты НБУ не читают, спроси их на сколько за время карантина упала собираемость арендной платы в американских городах - они даже не найдут что промычать в ответ. Темные люди.
На самом деле, мне эта ситуация очень напоминает 2008 год, когда по всему миру уже шел кризис, а в Украине еще был бум.
Конечно, хочется, чтобы Украина была островом процветания в бущующем невзгодами мировом океане.
Кто-то верит в такой утопический сценарий?
Я -нет! Понимать и принимать то, что происходит, как по мне, более правильный подход, чем прятать голову в песок в надежде что все само собой разрулится.
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rjkz
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:40
zРадио написав:
Каминг-ауты персонала застройщиков продолжаются. Что ж - хотя бы будем знать who is who. А по поводу очередного шортката "сходи в отдел продаж, покажи графики" - отвечал уже, придумайте что-то новенькое. Моя аналитика для думающих людей - лишь в подкрепление мысли о том, что ни по каким отделам продаж ходить сейчас не нужно. Так что вы в очередной раз размечтались, друзья-загонялы.
PS: вы бы лучше сами поторговались - не о бетоне, а о своей компенсации, чтобы бОльшую ее часть перевести с процента на фикс. Целее будете
Ты же должен знать, что фиксированная оплата убивает инициативу продажника.
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airmax78
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:47
rjkz написав:
На самом деле, мне эта ситуация очень напоминает 2008 год, когда по всему миру уже шел кризис, а в Украине еще был бум.
Конечно, хочется, чтобы Украина была островом процветания в бущующем невзгодами мировом океане.
Кто-то верит в такой утопический сценарий?
Я -нет! Понимать и принимать то, что происходит, как по мне, более правильный подход, чем прятать голову в песок в надежде что все само собой разрулится.
А кто тут прячет голову в песок? Наоборот, хочется воспользоваться кризисной ситуацией, продавить застройщика на нормальный дисконт. О результатах сегодня доложил. Пока, застройщик обещает премию, а не дисконт. Зрада говорит надо годик подождать. Само все приплывет. ОК.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:53
airmax78 написав: zРадио написав:
Каминг-ауты персонала застройщиков продолжаются. Что ж - хотя бы будем знать who is who. А по поводу очередного шортката "сходи в отдел продаж, покажи графики" - отвечал уже, придумайте что-то новенькое. Моя аналитика для думающих людей - лишь в подкрепление мысли о том, что ни по каким отделам продаж ходить сейчас не нужно. Так что вы в очередной раз размечтались, друзья-загонялы.
PS: вы бы лучше сами поторговались - не о бетоне, а о своей компенсации, чтобы бОльшую ее часть перевести с процента на фикс. Целее будете
Ты же должен знать, что фиксированная оплата убивает инициативу продажника.
Естественно. Но я давал совет именно продажникам, а не постановщикам их KPI. Не нужно здесь рвать все легко-рвущиеся части тела, продвигая дефицит и дорожай - денег у потенциальных покупателей от этого больше не станет. Лучше направить эту энергию на меркантильные переговоры с начальством
Получится что, или нет - не знаю, но по крайней мере потренируете скиллзы переговорщика - тут стандартные клише, набрасываемые на уши покупанам, не проканают, и необходимо проявить творчество и хитрость...
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zРадио
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:31
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Я сегодня требовал скидку. Чуть ли не цитировал тебя. И про падение ВВП, и про пандемию и вторую волну, и про безработицу и про дефицит бюджета. Нет, вру, про дефицит бюджета не успел. В ответ услышал: мы после сдачи в эксплуатацию добавим 10% к цене.
На этот счет есть хороший анекдот:Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой город на конференцию. Они встречаются у кассы на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как все нормальные люди, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.
— Как же так? — удивляются физики. — Ведь в поезде контролёры, двоих из вас без билета ссадят!
— Не волнуйтесь! — бодро отвечают математики. — У нас есть МЕТОД.
Перед отправлением поезда физики располагаются в вагоне, но стараются проследить за применением загадочного «метода». Математики же втроём набиваются в один туалет. Когда контролёр подходит к туалету и стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и далее вся компания без проблем едет в пункт назначения.
После окончания конференции те же физики и математики вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевлённые примером математиков, покупают один билет. Математики же не берут ни одного.
— А что же вы покажете контролёру? — спрашивают физики.
— Не волнуйтесь, у нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики — в другой. Незадолго до отправления поезда один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Приоткрывается дверь, высовывается рука с билетом. Математик спокойно забирает билет и возвращается к коллегам.
Мораль: Нельзя использовать математические методы, не понимая их сущности!
Веришь? Я сидел в ОП, слушал весь этот финансовый харрасмент и поглядывал на дверь санузла (он там прямо в ОП) с одной надеждой: что сейчас она откроется и выйдешь ты с пачкой валютных ОВГЗ в одной руке и корпоративных облигаций в другой и укажешь этим мутным кровососам их место.
Веришь, в феврале 2008 года именно так себя вели в ОП на венике.
Но тогда не был ничего похожего до этого. Тогда этому предшествовали годы безумного роста бетона и казалось, что так будет вечно. Все разгребалось как горячие пирожки у метро в холодную погоду.
Но прошло чуть более полугода и до Украины добралась ж0па, которая потом никуда не ушла. Застройщик обанкротился (ничего не напоминает?) стройки остановились (ничего не напоминает?).
На самом деле, зря здесь копья ломаете - время все расставит по местам.
Я вообще фигею, сколько времени своей жизни здесь многие х.рят.
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rjkz
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