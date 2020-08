Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:03

Каминг-ауты персонала застройщиков продолжаются. Что ж - хотя бы будем знать who is who. А по поводу очередного шортката "сходи в отдел продаж, покажи графики" - отвечал уже, придумайте что-то новенькое. Моя аналитика для думающих людей - лишь в подкрепление мысли о том, что ни по каким отделам продаж ходить сейчас не нужно. Так что вы в очередной раз размечтались, друзья-загонялы.PS: вы бы лучше сами поторговались - не о бетоне, а о своей компенсации, чтобы бОльшую ее часть перевести с процента на фикс. Целее будете