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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4967496849694970

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 158
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оно ж в телефоне. В фоновом режиме. Уже просто на автомате.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:57

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Вы же видели в какой обуви китайцев на их стеклянные мосты пускают? И в чем по этому стеклу топчатся у нас. Результат налицо. Клычко хотел как лучше. Не учел местный колорит.


Так кули (это китайские чернорабочие :mrgreen: ) он стал мэрином Киева, а не Пекина?
Там местный колорит как раз по нему - все ходят в правильной обуви, на лисапетах катаются.

Они ни в какой обуви не ходят. Они обувь снимают и идут по мосту в бахилах. На киевском мосту надо было строго настрого запретить ходить по этим стеклам. Подошва с застрявшими в протекторе камешками, песок на самом стекле - это идеальный абразив. Ну как они могли остаться прозрачными?


Ок, я понял - боксер забашлял из городского кармана туеву хучу бабла (треть ярда, если я не ошибаюсь?) за хрустальный ПЕШЕХОДНЫЙ мост, по которому нельзя ходить.
Алиллуйа! На меня снизошло озарение!
А ведь раньше жил в потьмах умственных не понимая - НАХ он нужен?
А тут сразу стало все понятно - не нужен подольско-воскресенский мост, не нужны станции метро. Нужен хрЮстальный мост чтобы возле него медитировать, познавать Будду и искать себя.
rjkz
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  #<1 ... 4967496849694970
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