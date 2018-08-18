|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оно ж в телефоне. В фоновом режиме. Уже просто на автомате.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:57
Ок, я понял - боксер забашлял из городского кармана туеву хучу бабла (треть ярда, если я не ошибаюсь?) за хрустальный ПЕШЕХОДНЫЙ мост, по которому нельзя ходить.
Алиллуйа! На меня снизошло озарение!
А ведь раньше жил в потьмах умственных не понимая - НАХ он нужен?
А тут сразу стало все понятно - не нужен подольско-воскресенский мост, не нужны станции метро. Нужен хрЮстальный мост чтобы возле него медитировать, познавать Будду и искать себя.
|