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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4967496849694970

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 158
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оно ж в телефоне. В фоновом режиме. Уже просто на автомате.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:57

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Вы же видели в какой обуви китайцев на их стеклянные мосты пускают? И в чем по этому стеклу топчатся у нас. Результат налицо. Клычко хотел как лучше. Не учел местный колорит.


Так кули (это китайские чернорабочие :mrgreen: ) он стал мэрином Киева, а не Пекина?
Там местный колорит как раз по нему - все ходят в правильной обуви, на лисапетах катаются.

Они ни в какой обуви не ходят. Они обувь снимают и идут по мосту в бахилах. На киевском мосту надо было строго настрого запретить ходить по этим стеклам. Подошва с застрявшими в протекторе камешками, песок на самом стекле - это идеальный абразив. Ну как они могли остаться прозрачными?


Ок, я понял - боксер забашлял из городского кармана туеву хучу бабла (треть ярда, если я не ошибаюсь?) за хрустальный ПЕШЕХОДНЫЙ мост, по которому нельзя ходить.
Алиллуйа! На меня снизошло озарение!
А ведь раньше жил в потьмах умственных не понимая - НАХ он нужен?
А тут сразу стало все понятно - не нужен подольско-воскресенский мост, не нужны станции метро. Нужен хрЮстальный мост чтобы возле него медитировать, познавать Будду и искать себя.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 02:07

  airmax78 написав:
  rjkz написав:На самом деле, мне эта ситуация очень напоминает 2008 год, когда по всему миру уже шел кризис, а в Украине еще был бум.
Конечно, хочется, чтобы Украина была островом процветания в бущующем невзгодами мировом океане.
Кто-то верит в такой утопический сценарий?
Я -нет! Понимать и принимать то, что происходит, как по мне, более правильный подход, чем прятать голову в песок в надежде что все само собой разрулится.

А кто тут прячет голову в песок? Наоборот, хочется воспользоваться кризисной ситуацией, продавить застройщика на нормальный дисконт. О результатах сегодня доложил. Пока, застройщик обещает премию, а не дисконт. Зрада говорит надо годик подождать. Само все приплывет. ОК.


Максим, ты же совсем неглупый человек. Все понимают что ты транслируешь ту точку зрения, которая определена кочкой нынешнего сидения.
Сам подумай как так произошло, что во всем мире ж0па, а на КРЖН гребут котлованы.
И может ты увидишь картину, в которой остановилась экономика всего мира, миллионы наших заробитчан остались без работы, но успели скопить какие-то (на самом деле небольшие для нормальных стран) суммы, которые кроме как воткнуть их в украинский бетон, ничего другого не придумали.
Что произойдет после единомоментного вливания туевой хучи миллионов портретов президентов? И что произойдет, когда эти накопления уйдут в песок КРЖН, а новых не поступят? Ведь пандемия никуда не делась.
Можно видеть, что у тебя перед глазами здесь и сейчас и пытаться просчитать что будет на два шага вперед.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 02:17

Выкроил минутку чтоб почитать реакцию на наступление ЯЗ в Бейруте, а тут ни то шо мало, вообще голяк.

Глубоко разочарован самозабвенной возней в ширинке лордов.

Оказалось, что по прошествию двух(факиншит!!!) суток эксперты рынка недвижимости даже не заметили происшествия в 10-20% Хиросимы (кстати вчера еще и годовщинка была) в одном из крупнейших портов мира, пол города в руинах, центральная историческая часть сильно...15млрд$ просто вжух, 2/3 населения стали почти бомжами, тысячи раненых

Напомню об аналогичном инциденте(как минимум по характеру взрыва и операции прикрытия) в порту Тянцзина в 2015году(топ5 порт мира и главный торговый порт северного Китая, выведенный из строя минимум на пол года).

Это начался 8й месяц 2020го.

https://mobile.twitter.com/borzou/statu ... 4767513600





Пс. Что еще хотел сказать:
Коммерческую аренду обвалил даже не так карантин, как окончательное закрытие сотен игровых залов
Ut sementem feceris, ita et metes
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