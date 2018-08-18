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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оно ж в телефоне. В фоновом режиме. Уже просто на автомате.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:57
Ок, я понял - боксер забашлял из городского кармана туеву хучу бабла (треть ярда, если я не ошибаюсь?) за хрустальный ПЕШЕХОДНЫЙ мост, по которому нельзя ходить.
Алиллуйа! На меня снизошло озарение!
А ведь раньше жил в потьмах умственных не понимая - НАХ он нужен?
А тут сразу стало все понятно - не нужен подольско-воскресенский мост, не нужны станции метро. Нужен хрЮстальный мост чтобы возле него медитировать, познавать Будду и искать себя.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 02:07
Максим, ты же совсем неглупый человек. Все понимают что ты транслируешь ту точку зрения, которая определена кочкой нынешнего сидения.
Сам подумай как так произошло, что во всем мире ж0па, а на КРЖН гребут котлованы.
И может ты увидишь картину, в которой остановилась экономика всего мира, миллионы наших заробитчан остались без работы, но успели скопить какие-то (на самом деле небольшие для нормальных стран) суммы, которые кроме как воткнуть их в украинский бетон, ничего другого не придумали.
Что произойдет после единомоментного вливания туевой хучи миллионов портретов президентов? И что произойдет, когда эти накопления уйдут в песок КРЖН, а новых не поступят? Ведь пандемия никуда не делась.
Можно видеть, что у тебя перед глазами здесь и сейчас и пытаться просчитать что будет на два шага вперед.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 02:17
Выкроил минутку чтоб почитать реакцию на наступление ЯЗ в Бейруте, а тут ни то шо мало, вообще голяк.
Глубоко разочарован самозабвенной возней в ширинке лордов.
Оказалось, что по прошествию двух(факиншит!!!) суток эксперты рынка недвижимости даже не заметили происшествия в 10-20% Хиросимы (кстати вчера еще и годовщинка была) в одном из крупнейших портов мира, пол города в руинах, центральная историческая часть сильно...15млрд$ просто вжух, 2/3 населения стали почти бомжами, тысячи раненых
Напомню об аналогичном инциденте(как минимум по характеру взрыва и операции прикрытия) в порту Тянцзина в 2015году(топ5 порт мира и главный торговый порт северного Китая, выведенный из строя минимум на пол года).
Это начался 8й месяц 2020го.
Пс. Что еще хотел сказать:
Коммерческую аренду обвалил даже не так карантин, как окончательное закрытие сотен игровых залов
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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