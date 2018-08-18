Додано: П'ят 07 сер, 2020 02:07

airmax78 написав: rjkz написав: На самом деле, мне эта ситуация очень напоминает 2008 год, когда по всему миру уже шел кризис, а в Украине еще был бум.

Конечно, хочется, чтобы Украина была островом процветания в бущующем невзгодами мировом океане.

Кто-то верит в такой утопический сценарий?

Я -нет! Понимать и принимать то, что происходит, как по мне, более правильный подход, чем прятать голову в песок в надежде что все само собой разрулится. На самом деле, мне эта ситуация очень напоминает 2008 год, когда по всему миру уже шел кризис, а в Украине еще был бум.Конечно, хочется, чтобы Украина была островом процветания в бущующем невзгодами мировом океане.Кто-то верит в такой утопический сценарий?Я -нет! Понимать и принимать то, что происходит, как по мне, более правильный подход, чем прятать голову в песок в надежде что все само собой разрулится.

А кто тут прячет голову в песок? Наоборот, хочется воспользоваться кризисной ситуацией, продавить застройщика на нормальный дисконт. О результатах сегодня доложил. Пока, застройщик обещает премию, а не дисконт. Зрада говорит надо годик подождать. Само все приплывет. ОК. А кто тут прячет голову в песок? Наоборот, хочется воспользоваться кризисной ситуацией, продавить застройщика на нормальный дисконт. О результатах сегодня доложил. Пока, застройщик обещает премию, а не дисконт. Зрада говорит надо годик подождать. Само все приплывет. ОК.

Максим, ты же совсем неглупый человек. Все понимают что ты транслируешь ту точку зрения, которая определена кочкой нынешнего сидения.Сам подумай как так произошло, что во всем мире ж0па, а на КРЖН гребут котлованы.И может ты увидишь картину, в которой остановилась экономика всего мира, миллионы наших заробитчан остались без работы, но успели скопить какие-то (на самом деле небольшие для нормальных стран) суммы, которые кроме как воткнуть их в украинский бетон, ничего другого не придумали.Что произойдет после единомоментного вливания туевой хучи миллионов портретов президентов? И что произойдет, когда эти накопления уйдут в песок КРЖН, а новых не поступят? Ведь пандемия никуда не делась.Можно видеть, что у тебя перед глазами здесь и сейчас и пытаться просчитать что будет на два шага вперед.