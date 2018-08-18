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Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оно ж в телефоне. В фоновом режиме. Уже просто на автомате.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:57
Ок, я понял - боксер забашлял из городского кармана туеву хучу бабла (треть ярда, если я не ошибаюсь?) за хрустальный ПЕШЕХОДНЫЙ мост, по которому нельзя ходить.
Алиллуйа! На меня снизошло озарение!
А ведь раньше жил в потьмах умственных не понимая - НАХ он нужен?
А тут сразу стало все понятно - не нужен подольско-воскресенский мост, не нужны станции метро. Нужен хрЮстальный мост чтобы возле него медитировать, познавать Будду и искать себя.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 02:07
Максим, ты же совсем неглупый человек. Все понимают что ты транслируешь ту точку зрения, которая определена кочкой нынешнего сидения.
Сам подумай как так произошло, что во всем мире ж0па, а на КРЖН гребут котлованы.
И может ты увидишь картину, в которой остановилась экономика всего мира, миллионы наших заробитчан остались без работы, но успели скопить какие-то (на самом деле небольшие для нормальных стран) суммы, которые кроме как воткнуть их в украинский бетон, ничего другого не придумали.
Что произойдет после единомоментного вливания туевой хучи миллионов портретов президентов? И что произойдет, когда эти накопления уйдут в песок КРЖН, а новых не поступят? Ведь пандемия никуда не делась.
Можно видеть, что у тебя перед глазами здесь и сейчас и пытаться просчитать что будет на два шага вперед.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 02:17
Выкроил минутку чтоб почитать реакцию на наступление ЯЗ в Бейруте, а тут ни то шо мало, вообще голяк.
Глубоко разочарован самозабвенной возней в ширинке лордов.
Оказалось, что по прошествию двух(факиншит!!!) суток эксперты рынка недвижимости даже не заметили происшествия в 10-20% Хиросимы (кстати вчера еще и годовщинка была) в одном из крупнейших портов мира, пол города в руинах, центральная историческая часть сильно...15млрд$ просто вжух, 2/3 населения стали почти бомжами, тысячи раненых
Напомню об аналогичном инциденте(как минимум по характеру взрыва и операции прикрытия) в порту Тянцзина в 2015году(топ5 порт мира и главный торговый порт северного Китая, выведенный из строя минимум на пол года).
Это начался 8й месяц 2020го.
Пс. Что еще хотел сказать:
Коммерческую аренду обвалил даже не так карантин, как окончательное закрытие сотен игровых залов
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 05:15
Не знаю как на КРЖН должен повлиять взрыв в Бейруте - на самом деле у меня только одни знакомые пару раз там были. Да и вообще, чего туда ехать, если там нет Хрюстального моста?
Разве что в контексте, что если такое произойдет в условном киеве, то будет такая-же ж.па.
Ж.па, где-бы не происходила, приводит к обвалу. Ну кроме Киева настоящего. Здесь всегда рост, процветание и 3 Закона Трибеки. Бетон разметается за 10 минут после открытия продаж в ОП, застройщики, которые по 5-7 лет не могут распродать вялостроящийся ЖК вываливают +10% к прайсу клиенту с деньгами, причем берут только налом и только в баксах, немятыми купюрами (купюры с загнутыми углами рассматриваются как фальшивые и конфискуются). Перекупы нанимают нинзей, устраняющих конкурентов, потому что купленный в первые 3 минуты воздух над будущим котлованом уже через 10 минут можно переуступить в 3 раза дороже.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:06
Справедливости ради - как сейчас шуршат по городу всякие комунальщики - любо-дорого смотреть. 1551 реагирует на 5+. Но очень жаль, что после октября все опять превратится в тыкву до следующих выборов
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:21
Бухаете? Никто с Ваших подколок не смеется по ночам? Утром пивка холодненького - и жизнь заиграет новыми яркими красками! Макс полтосик пережил, ЗРадио - даже больше и не заметил - так и Вы работу когда-нибудь найдете и все будет у Вас хорошо.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:34
кулі нам, кабанам, до того Бейрута???
Хіба що - більше арабів-орендарів буде в Києві.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:35
Там эксперт вступил в жк генезис который укрбуда ))) , правда говорит что стройка идет и в 2021 по плану сдадут.
Поэтому и бухает
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