Додано: П'ят 07 сер, 2020 05:15

Corpocrator написав: Выкроил минутку чтоб почитать реакцию на наступление ЯЗ в Бейруте, а тут ни то шо мало, вообще голяк.



Глубоко разочарован самозабвенной возней в ширинке лордов.



Оказалось, что по прошествию двух(факиншит!!!) суток эксперты рынка недвижимости даже не заметили происшествия в 10-20% Хиросимы (кстати вчера еще и годовщинка была) в одном из крупнейших портов мира, пол города в руинах, центральная историческая часть сильно...15млрд$ просто вжух, 2/3 населения стали почти бомжами, тысячи раненых



Напомню об аналогичном инциденте(как минимум по характеру взрыва и операции прикрытия) в порту Тянцзина в 2015году(топ5 порт мира и главный торговый порт северного Китая, выведенный из строя минимум на пол года).



Это начался 8й месяц 2020го.



https://mobile.twitter.com/borzou/statu ... 4767513600











Пс. Что еще хотел сказать:

Коммерческую аренду обвалил даже не так карантин, как окончательное закрытие сотен игровых залов Выкроил минутку чтоб почитать реакцию на наступление ЯЗ в Бейруте, а тут ни то шо мало, вообще голяк.Глубоко разочарован самозабвенной возней в ширинке лордов.Оказалось, что по прошествию двух(факиншит!!!) суток эксперты рынка недвижимости даже не заметили происшествия в 10-20% Хиросимы (кстати вчера еще и годовщинка была) в одном из крупнейших портов мира, пол города в руинах, центральная историческая часть сильно...15млрд$ просто вжух, 2/3 населения стали почти бомжами, тысячи раненыхНапомню об аналогичном инциденте(как минимум по характеру взрыва и операции прикрытия) в порту Тянцзина в 2015году(топ5 порт мира и главный торговый порт северного Китая, выведенный из строя минимум на пол года).Это начался 8й месяц 2020го.Пс. Что еще хотел сказать:Коммерческую аренду обвалил даже не так карантин, как окончательное закрытие сотен игровых залов

Не знаю как на КРЖН должен повлиять взрыв в Бейруте - на самом деле у меня только одни знакомые пару раз там были. Да и вообще, чего туда ехать, если там нет Хрюстального моста?Разве что в контексте, что если такое произойдет в условном киеве, то будет такая-же ж.па.Ж.па, где-бы не происходила, приводит к обвалу. Ну кроме Киева настоящего. Здесь всегда рост, процветание и 3 Закона Трибеки. Бетон разметается за 10 минут после открытия продаж в ОП, застройщики, которые по 5-7 лет не могут распродать вялостроящийся ЖК вываливают +10% к прайсу клиенту с деньгами, причем берут только налом и только в баксах, немятыми купюрами (купюры с загнутыми углами рассматриваются как фальшивые и конфискуются). Перекупы нанимают нинзей, устраняющих конкурентов, потому что купленный в первые 3 минуты воздух над будущим котлованом уже через 10 минут можно переуступить в 3 раза дороже.