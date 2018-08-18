Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вы же видели в какой обуви китайцев на их стеклянные мосты пускают? И в чем по этому стеклу топчатся у нас. Результат налицо. Клычко хотел как лучше. Не учел местный колорит.
Так кули (это китайские чернорабочие ) он стал мэрином Киева, а не Пекина? Там местный колорит как раз по нему - все ходят в правильной обуви, на лисапетах катаются.
Они ни в какой обуви не ходят. Они обувь снимают и идут по мосту в бахилах. На киевском мосту надо было строго настрого запретить ходить по этим стеклам. Подошва с застрявшими в протекторе камешками, песок на самом стекле - это идеальный абразив. Ну как они могли остаться прозрачными?
Ок, я понял - боксер забашлял из городского кармана туеву хучу бабла (треть ярда, если я не ошибаюсь?) за хрустальный ПЕШЕХОДНЫЙ мост, по которому нельзя ходить. Алиллуйа! На меня снизошло озарение! А ведь раньше жил в потьмах умственных не понимая - НАХ он нужен? А тут сразу стало все понятно - не нужен подольско-воскресенский мост, не нужны станции метро. Нужен хрЮстальный мост чтобы возле него медитировать, познавать Будду и искать себя.
rjkz написав:На самом деле, мне эта ситуация очень напоминает 2008 год, когда по всему миру уже шел кризис, а в Украине еще был бум. Конечно, хочется, чтобы Украина была островом процветания в бущующем невзгодами мировом океане. Кто-то верит в такой утопический сценарий? Я -нет! Понимать и принимать то, что происходит, как по мне, более правильный подход, чем прятать голову в песок в надежде что все само собой разрулится.
А кто тут прячет голову в песок? Наоборот, хочется воспользоваться кризисной ситуацией, продавить застройщика на нормальный дисконт. О результатах сегодня доложил. Пока, застройщик обещает премию, а не дисконт. Зрада говорит надо годик подождать. Само все приплывет. ОК.
Максим, ты же совсем неглупый человек. Все понимают что ты транслируешь ту точку зрения, которая определена кочкой нынешнего сидения. Сам подумай как так произошло, что во всем мире ж0па, а на КРЖН гребут котлованы. И может ты увидишь картину, в которой остановилась экономика всего мира, миллионы наших заробитчан остались без работы, но успели скопить какие-то (на самом деле небольшие для нормальных стран) суммы, которые кроме как воткнуть их в украинский бетон, ничего другого не придумали. Что произойдет после единомоментного вливания туевой хучи миллионов портретов президентов? И что произойдет, когда эти накопления уйдут в песок КРЖН, а новых не поступят? Ведь пандемия никуда не делась. Можно видеть, что у тебя перед глазами здесь и сейчас и пытаться просчитать что будет на два шага вперед.
Выкроил минутку чтоб почитать реакцию на наступление ЯЗ в Бейруте, а тут ни то шо мало, вообще голяк.
Глубоко разочарован самозабвенной возней в ширинке лордов.
Оказалось, что по прошествию двух(факиншит!!!) суток эксперты рынка недвижимости даже не заметили происшествия в 10-20% Хиросимы (кстати вчера еще и годовщинка была) в одном из крупнейших портов мира, пол города в руинах, центральная историческая часть сильно...15млрд$ просто вжух, 2/3 населения стали почти бомжами, тысячи раненых
Напомню об аналогичном инциденте(как минимум по характеру взрыва и операции прикрытия) в порту Тянцзина в 2015году(топ5 порт мира и главный торговый порт северного Китая, выведенный из строя минимум на пол года).
Corpocrator написав:Выкроил минутку чтоб почитать реакцию на наступление ЯЗ в Бейруте, а тут ни то шо мало, вообще голяк.
Глубоко разочарован самозабвенной возней в ширинке лордов.
Оказалось, что по прошествию двух(факиншит!!!) суток эксперты рынка недвижимости даже не заметили происшествия в 10-20% Хиросимы (кстати вчера еще и годовщинка была) в одном из крупнейших портов мира, пол города в руинах, центральная историческая часть сильно...15млрд$ просто вжух, 2/3 населения стали почти бомжами, тысячи раненых
Напомню об аналогичном инциденте(как минимум по характеру взрыва и операции прикрытия) в порту Тянцзина в 2015году(топ5 порт мира и главный торговый порт северного Китая, выведенный из строя минимум на пол года).
Пс. Что еще хотел сказать: Коммерческую аренду обвалил даже не так карантин, как окончательное закрытие сотен игровых залов
Не знаю как на КРЖН должен повлиять взрыв в Бейруте - на самом деле у меня только одни знакомые пару раз там были. Да и вообще, чего туда ехать, если там нет Хрюстального моста? Разве что в контексте, что если такое произойдет в условном киеве, то будет такая-же ж.па. Ж.па, где-бы не происходила, приводит к обвалу. Ну кроме Киева настоящего. Здесь всегда рост, процветание и 3 Закона Трибеки. Бетон разметается за 10 минут после открытия продаж в ОП, застройщики, которые по 5-7 лет не могут распродать вялостроящийся ЖК вываливают +10% к прайсу клиенту с деньгами, причем берут только налом и только в баксах, немятыми купюрами (купюры с загнутыми углами рассматриваются как фальшивые и конфискуются). Перекупы нанимают нинзей, устраняющих конкурентов, потому что купленный в первые 3 минуты воздух над будущим котлованом уже через 10 минут можно переуступить в 3 раза дороже.
Прохожий написав:где зРадист? где гуру КРЖН? что нам сирым делать? куда бежать? снизойди же к нам о эксперт среди экспертов, направь же нас на истинный путь и да освяти его...и да прибудет с нами его сила знаний...аминь...
Бухаете? Никто с Ваших подколок не смеется по ночам? Утром пивка холодненького - и жизнь заиграет новыми яркими красками! Макс полтосик пережил, ЗРадио - даже больше и не заметил - так и Вы работу когда-нибудь найдете и все будет у Вас хорошо.
Прохожий написав:где зРадист? где гуру КРЖН? что нам сирым делать? куда бежать? снизойди же к нам о эксперт среди экспертов, направь же нас на истинный путь и да освяти его...и да прибудет с нами его сила знаний...аминь...
Бухаете? Никто с Ваших подколок не смеется по ночам? Утром пивка холодненького - и жизнь заиграет новыми яркими красками! Макс полтосик пережил, ЗРадио - даже больше и не заметил - так и Вы работу когда-нибудь найдете и все будет у Вас хорошо.
Там эксперт вступил в жк генезис который укрбуда ))) , правда говорит что стройка идет и в 2021 по плану сдадут. Поэтому и бухает
Corpocrator написав:Выкроил минутку чтоб почитать реакцию на наступление ЯЗ в Бейруте, а тут ни то шо мало, вообще голяк.
Глубоко разочарован самозабвенной возней в ширинке лордов.
Оказалось, что по прошествию двух(факиншит!!!) суток эксперты рынка недвижимости даже не заметили происшествия в 10-20% Хиросимы (кстати вчера еще и годовщинка была) в одном из крупнейших портов мира, пол города в руинах, центральная историческая часть сильно...15млрд$ просто вжух, 2/3 населения стали почти бомжами, тысячи раненых
Так Ви що очікуєте ріст попита на КРЖН від обездолених ліванців, які мають українську жінку?
Питання, чи є в них грощі? І чи вони виберуть Київ, якщо виберуть. І ще один нюанс, маючи цікавість Франції в Лівані, то можливо очікувати, що деякі обездолені ліванці зможуть звалити у Францію і так далі, імхо.
BIGor написав:Теперь понятно чего ЯГ так уныло-долго достраивается и сдается уже вот-вот год.
Сдаются они долго, потому что ГАСК распустили, а вместо него ничего не создали. Зе-стайл-турборежим. Все более-менее ликвидное у них купили и схема никого не смутила.
Всё сходится. Прокуроры, налоговики, менты , контрабандисты получают нал и этот нал отдают застройщику. А потом в декларациях всплывают квартиры в разы дешевле рынка. Но всё по-честному, есть договор с печатью и платёжка.