Та зРадіо все правильно пише!
От тільки і забудовники/с¥ки - ніяк не хочуть спускати на землю свої цінники(дрібні акції/знижки на 5коп. - не рахуємо)
Чи то останні соки з пересічних покупанів хочуть вичавити, перед "останньою дорогою в безодню"???
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:16
Зрозуміти б незрозуміле! ©®™
Та зРадіо все правильно пише!
От тільки і забудовники/с¥ки - ніяк не хочуть спускати на землю свої цінники(дрібні акції/знижки на 5коп. - не рахуємо)
Чи то останні соки з пересічних покупанів хочуть вичавити, перед "останньою дорогою в безодню"???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:30
То вони вже звикли до грошей і не хочуть працювати на зниження своїх надприбутків)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:52
airmax78
Макс, интересно Ваше мнение, проголосуйте пожалуйста за один из ЖК:
- ЖК Хоффман Хаус
- ЖК Sherwood
- ЖК Квартет
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:28
Первые, Прохожие и прочие Максики рассказывают об очередях в рестораны, но вот собственник BEEF meat&wine поведал о другом - к предкризисному уровню средний чек сегодня составляет минус 25% (800 против 1100 грн), а посетителей - минус 40%.
И ладно уже снижение количества посетителей, все-таки отсутствие иностранцев - это объективный фактор (хотя даже он негативно влияет на перспективы КРЖН), но вот то, что местная "илита" экономит на еде и выпивке - это не может не настораживать. И это тогда, когда Европа и большинство других мест их отдыха заперты на ключ, т.е. тратить деньги приходится здесь по месту...
Владелец ресторана BEEF meat&wine Руслан Шибаев: наше государство ничего не сделает, поэтому нам самим нужно постепенно запускать экономику
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