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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4968496949704971

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 158
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:16

Зрозуміти б незрозуміле! ©®™

Та зРадіо все правильно пише!
От тільки і забудовники/с¥ки - ніяк не хочуть спускати на землю свої цінники(дрібні акції/знижки на 5коп. - не рахуємо)

Чи то останні соки з пересічних покупанів хочуть вичавити, перед "останньою дорогою в безодню"???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:30

  Долярчик написав:Та зРадіо все правильно пише!
От тільки і забудовники/с¥ки - ніяк не хочуть спускати на землю свої цінники(дрібні акції/знижки на 5коп. - не рахуємо)

Чи то останні соки з пересічних покупанів хочуть вичавити, перед "останньою дорогою в безодню"???


То вони вже звикли до грошей і не хочуть працювати на зниження своїх надприбутків)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:52

airmax78

Макс, интересно Ваше мнение, проголосуйте пожалуйста за один из ЖК:

- ЖК Хоффман Хаус
- ЖК Sherwood
- ЖК Квартет
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:28

Первые, Прохожие и прочие Максики рассказывают об очередях в рестораны, но вот собственник BEEF meat&wine поведал о другом - к предкризисному уровню средний чек сегодня составляет минус 25% (800 против 1100 грн), а посетителей - минус 40%.

И ладно уже снижение количества посетителей, все-таки отсутствие иностранцев - это объективный фактор (хотя даже он негативно влияет на перспективы КРЖН), но вот то, что местная "илита" экономит на еде и выпивке - это не может не настораживать. И это тогда, когда Европа и большинство других мест их отдыха заперты на ключ, т.е. тратить деньги приходится здесь по месту...

Владелец ресторана BEEF meat&wine Руслан Шибаев: наше государство ничего не сделает, поэтому нам самим нужно постепенно запускать экономику
https://ukranews.com/interview/2415-rus ... o-zapuskat
zРадио
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  #<1 ... 4968496949704971
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