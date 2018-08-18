Та зРадіо все правильно пише!
От тільки і забудовники/с¥ки - ніяк не хочуть спускати на землю свої цінники(дрібні акції/знижки на 5коп. - не рахуємо)
Чи то останні соки з пересічних покупанів хочуть вичавити, перед "останньою дорогою в безодню"???
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:16
Зрозуміти б незрозуміле! ©®™
Та зРадіо все правильно пише!
От тільки і забудовники/с¥ки - ніяк не хочуть спускати на землю свої цінники(дрібні акції/знижки на 5коп. - не рахуємо)
Чи то останні соки з пересічних покупанів хочуть вичавити, перед "останньою дорогою в безодню"???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:30
То вони вже звикли до грошей і не хочуть працювати на зниження своїх надприбутків)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:52
airmax78
Макс, интересно Ваше мнение, проголосуйте пожалуйста за один из ЖК:
- ЖК Хоффман Хаус
- ЖК Sherwood
- ЖК Квартет
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:28
Первые, Прохожие и прочие Максики рассказывают об очередях в рестораны, но вот собственник BEEF meat&wine поведал о другом - к предкризисному уровню средний чек сегодня составляет минус 25% (800 против 1100 грн), а посетителей - минус 40%.
И ладно уже снижение количества посетителей, все-таки отсутствие иностранцев - это объективный фактор (хотя даже он негативно влияет на перспективы КРЖН), но вот то, что местная "илита" экономит на еде и выпивке - это не может не настораживать. И это тогда, когда Европа и большинство других мест их отдыха заперты на ключ, т.е. тратить деньги приходится здесь по месту...
Владелец ресторана BEEF meat&wine Руслан Шибаев: наше государство ничего не сделает, поэтому нам самим нужно постепенно запускать экономику
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:51
ЗРадіо не волай. Тихенько фіксуй лося по прєлєсті в -30 або й -50%
Жизнь - боль:-(
Я замість зажратого м’яса і вина почав ходити в сусідній ппш від борисова. А на зекономлені готуюсь придбати, за порадою людини мухи, якісь 15 квадратів в гетто.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:02
Ах, да, совсем забыл, какой бред дадут в ответ рылы - сэкономленные на ресторанах деньги пойдут на КРЖН, а куда ж еще
PS: только тут вы крупно ошиблись - нет никаких сэкономленных денег, есть недозаработанные, или просто потерянные. Тот же владелец BEEF - покупан на КРЖН. И его кошелек изрядно исхудал... так же, как кошельки его клиентов, коллег и друзей...
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:11
zРадио
Сори за офтоп но
Господин Руслан Шибаев последние 3 года набивал карман как и друге киевские рестораторы, а теперь когда чек просел то он плачется.
кризис ударил по всем по кому то больше по кому то меньше но Шибаев пострадал гораздо меньше чем пересичная мастер маникюра или пересичный маф с кофе
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:16
Согласен с вами. Дорогой ресторан в качестве примера я привел к тому, что даже верхний сегмент был задет (ну и чтобы показать лицом ложь Первого об очередях). А с тем, что массовый рынок пострадал больше всех, я не спорю
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