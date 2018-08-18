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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4968496949704971

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 158
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:16

Зрозуміти б незрозуміле! ©®™

Та зРадіо все правильно пише!
От тільки і забудовники/с¥ки - ніяк не хочуть спускати на землю свої цінники(дрібні акції/знижки на 5коп. - не рахуємо)

Чи то останні соки з пересічних покупанів хочуть вичавити, перед "останньою дорогою в безодню"???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:30

  Долярчик написав:Та зРадіо все правильно пише!
От тільки і забудовники/с¥ки - ніяк не хочуть спускати на землю свої цінники(дрібні акції/знижки на 5коп. - не рахуємо)

Чи то останні соки з пересічних покупанів хочуть вичавити, перед "останньою дорогою в безодню"???


То вони вже звикли до грошей і не хочуть працювати на зниження своїх надприбутків)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:52

airmax78

Макс, интересно Ваше мнение, проголосуйте пожалуйста за один из ЖК:

- ЖК Хоффман Хаус
- ЖК Sherwood
- ЖК Квартет
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:28

Первые, Прохожие и прочие Максики рассказывают об очередях в рестораны, но вот собственник BEEF meat&wine поведал о другом - к предкризисному уровню средний чек сегодня составляет минус 25% (800 против 1100 грн), а посетителей - минус 40%.

И ладно уже снижение количества посетителей, все-таки отсутствие иностранцев - это объективный фактор (хотя даже он негативно влияет на перспективы КРЖН), но вот то, что местная "илита" экономит на еде и выпивке - это не может не настораживать. И это тогда, когда Европа и большинство других мест их отдыха заперты на ключ, т.е. тратить деньги приходится здесь по месту...

Владелец ресторана BEEF meat&wine Руслан Шибаев: наше государство ничего не сделает, поэтому нам самим нужно постепенно запускать экономику
https://ukranews.com/interview/2415-rus ... o-zapuskat
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:51

  zРадио написав:Первые, Прохожие и прочие Максики рассказывают об очередях в рестораны, но вот собственник BEEF meat&wine поведал о другом - к предкризисному уровню средний чек сегодня составляет минус 25% (800 против 1100 грн), а посетителей - минус 40%.

И ладно уже снижение количества посетителей, все-таки отсутствие иностранцев - это объективный фактор (хотя даже он негативно влияет на перспективы КРЖН), но вот то, что местная "илита" экономит на еде и выпивке - это не может не настораживать. И это тогда, когда Европа и большинство других мест их отдыха заперты на ключ, т.е. тратить деньги приходится здесь по месту...

Владелец ресторана BEEF meat&wine Руслан Шибаев: наше государство ничего не сделает, поэтому нам самим нужно постепенно запускать экономику
https://ukranews.com/interview/2415-rus ... o-zapuskat


ЗРадіо не волай. Тихенько фіксуй лося по прєлєсті в -30 або й -50%

Жизнь - боль:-(

Я замість зажратого м’яса і вина почав ходити в сусідній ппш від борисова. А на зекономлені готуюсь придбати, за порадою людини мухи, якісь 15 квадратів в гетто.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:02

  Первый написав:
Я замість зажратого м’яса і вина почав ходити в сусідній ппш від борисова. А на зекономлені готуюсь придбати, за порадою людини мухи, якісь 15 квадратів в гетто.


Ах, да, совсем забыл, какой бред дадут в ответ рылы - сэкономленные на ресторанах деньги пойдут на КРЖН, а куда ж еще :mrgreen:

PS: только тут вы крупно ошиблись - нет никаких сэкономленных денег, есть недозаработанные, или просто потерянные. Тот же владелец BEEF - покупан на КРЖН. И его кошелек изрядно исхудал... так же, как кошельки его клиентов, коллег и друзей...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:11

zРадио
Сори за офтоп но
Господин Руслан Шибаев последние 3 года набивал карман как и друге киевские рестораторы, а теперь когда чек просел то он плачется.
кризис ударил по всем по кому то больше по кому то меньше но Шибаев пострадал гораздо меньше чем пересичная мастер маникюра или пересичный маф с кофе
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:16

  4e4ensxe написав:zРадио
Сори за офтоп но
Господин Руслан Шибаев последние 3 года набивал карман как и друге киевские рестораторы, а теперь когда чек просел то он плачется.
кризис ударил по всем по кому то больше по кому то меньше но Шибаев пострадал гораздо меньше чем пересичная мастер маникюра или пересичный маф с кофе


Согласен с вами. Дорогой ресторан в качестве примера я привел к тому, что даже верхний сегмент был задет (ну и чтобы показать лицом ложь Первого об очередях). А с тем, что массовый рынок пострадал больше всех, я не спорю
zРадио
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  #<1 ... 4968496949704971
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