Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:16

Та зРадіо все правильно пише!

От тільки і забудовники/с¥ки - ніяк не хочуть спускати на землю свої цінники(дрібні акції/знижки на 5коп. - не рахуємо)



Чи то останні соки з пересічних покупанів хочуть вичавити, перед "останньою дорогою в безодню"???