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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:39
sequence написав:
блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно
наличие денег и кризис это вещи абсолютно разные
у людей на руках куча денег (вспомните 2008 год) и люди их тратят - при этом тратя их не на кабаки и шмотки а на квартиры машины ремонты. тут играет еще тот факт что фактически нет дорогого туризма и эти деньги нужно куда то пристроить.
имею инсайд от крупного застройщика пригорода Киева - так вот больше половины продаж переуступаются через год полтора
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4e4ensxe
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:42
BIGor
квартиры реально улетают как горячие пирожки
с тачками не все так просто летом всегда рост продаж а в целом за год падение на 2%
просто с тачками рынок стоял 2 месяца
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4e4ensxe
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:55
BIGor написав: sequence написав:
блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир
. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно
С какой страны пишете?
Борщаговленд
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sequence
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:08
4e4ensxe написав: sequence написав:
блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно
наличие денег и кризис это вещи абсолютно разные
у людей на руках куча денег (вспомните 2008 год) и люди их тратят - при этом тратя их не на кабаки и шмотки а на квартиры машины ремонты. тут играет еще тот факт что фактически нет дорогого туризма и эти деньги нужно куда то пристроить.
имею инсайд от крупного застройщика пригорода Киева - так вот больше половины продаж переуступаются через год полтора
Типа не поехал на Кипр - купил квартиру на секономленные деньги?
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BIGor
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:36
BIGor
нет дорого туризма - это туры по 10-12К зелени
люди которые покупают такие туры не покупают пересичную недвигу
и вообще большинство покупателей недвиги это перекупы
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4e4ensxe
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:44
4e4ensxe написав:
и вообще большинство покупателей недвиги это перекупы
Как Прохожий?
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xio13
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:45
4e4ensxe написав:BIGor
нет дорого туризма - это туры по 10-12К зелени
люди которые покупают такие туры не покупают пересичную недвигуи вообще большинство покупателей недвиги это перекупы
В таком случае, кто тогда покупает у перекупов если можно взять у застройщика вместе с перекупами?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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