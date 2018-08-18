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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4969497049714972

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 159
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:39

  sequence написав:блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно

наличие денег и кризис это вещи абсолютно разные
у людей на руках куча денег (вспомните 2008 год) и люди их тратят - при этом тратя их не на кабаки и шмотки а на квартиры машины ремонты. тут играет еще тот факт что фактически нет дорогого туризма и эти деньги нужно куда то пристроить.
имею инсайд от крупного застройщика пригорода Киева - так вот больше половины продаж переуступаются через год полтора
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:42

BIGor
квартиры реально улетают как горячие пирожки
с тачками не все так просто летом всегда рост продаж а в целом за год падение на 2%
просто с тачками рынок стоял 2 месяца
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:55

  BIGor написав:
  sequence написав:блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно

С какой страны пишете?

Борщаговленд
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:08

  4e4ensxe написав:
  sequence написав:блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно

наличие денег и кризис это вещи абсолютно разные
у людей на руках куча денег (вспомните 2008 год) и люди их тратят - при этом тратя их не на кабаки и шмотки а на квартиры машины ремонты. тут играет еще тот факт что фактически нет дорогого туризма и эти деньги нужно куда то пристроить.
имею инсайд от крупного застройщика пригорода Киева - так вот больше половины продаж переуступаются через год полтора

Типа не поехал на Кипр - купил квартиру на секономленные деньги?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:36

BIGor
нет дорого туризма - это туры по 10-12К зелени
люди которые покупают такие туры не покупают пересичную недвигу
и вообще большинство покупателей недвиги это перекупы
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:44

  4e4ensxe написав:и вообще большинство покупателей недвиги это перекупы


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xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:45

  4e4ensxe написав:BIGor
нет дорого туризма - это туры по 10-12К зелени
люди которые покупают такие туры не покупают пересичную недвигу
и вообще большинство покупателей недвиги это перекупы


В таком случае, кто тогда покупает у перекупов если можно взять у застройщика вместе с перекупами?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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  #<1 ... 4969497049714972
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