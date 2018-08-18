Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно
наличие денег и кризис это вещи абсолютно разные у людей на руках куча денег (вспомните 2008 год) и люди их тратят - при этом тратя их не на кабаки и шмотки а на квартиры машины ремонты. тут играет еще тот факт что фактически нет дорогого туризма и эти деньги нужно куда то пристроить. имею инсайд от крупного застройщика пригорода Киева - так вот больше половины продаж переуступаются через год полтора
sequence написав:блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно
sequence написав:блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно
наличие денег и кризис это вещи абсолютно разные у людей на руках куча денег (вспомните 2008 год) и люди их тратят - при этом тратя их не на кабаки и шмотки а на квартиры машины ремонты. тут играет еще тот факт что фактически нет дорогого туризма и эти деньги нужно куда то пристроить. имею инсайд от крупного застройщика пригорода Киева - так вот больше половины продаж переуступаются через год полтора
Типа не поехал на Кипр - купил квартиру на секономленные деньги?
За машины дело говорят: https://ukrautoprom.com.ua/wp-content/u ... market.pdf Июль например +10,2% к прошлому году. Если смотреть в целом за год: месяц / 2019 / 2020 Январь 5258 / 7072 Февраль 5758 / 6963 Март 7327 / 6244 Апрель 6903 / 3664 Май 6947 / 5895 Июнь 6500 / 7306 Июль 7617 / 8392 Итого 48329 / 47556 Не смотря на полный провал в течении примерно двух месяцев, по итогам первых 7 месяцев получилось менее 2% разницы с прошлым годом. Хотя в кризу должен был быть жесткий минус)
Так это по новым. На рынке б/у вообще страх творится, я вон месяца 2 занимался мониторингом пока выбирал себе машину, реально среди хетчей в бюджете 5-8 тыс баксов хорошие варианты уходили за 1-2 дня, варианты похуже за неделю, а висит лишь оверпрайс. Карантин заставил купить машину даже тех, кто впринципе не особо за неё думал, например меня.
я предполагаю что большинство покупателей недвиги в Киеве попупают ее с целью перепродажи. объясню свою логику , если не прав то поправьте. Итак покупатели не сперат оформлять право совственности - ланные из реестра имущественных прав много кто из покупателей не делают ремонты в купленных квартирах данные по ЖК севен и ЖК Варшавский квартал на старте продаж самые ликвидные квартиры уже под бронью