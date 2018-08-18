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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4970497149724973

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 159
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:26

  4e4ensxe написав:я предполагаю что большинство покупателей недвиги в Киеве попупают ее с целью перепродажи.
..
ну а куда деньги девать, когда есть квартира/дача/тачка, а деньги продолжают накапливаться? - бесконечно улучшать жилплощадь-тачки или играть в форекс?
Все же думаю, не большинство таких. По очереди на выезд/заезд во ффсякие софиевские борщаговки чОтко понимаешь, что там еще и люди живут
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:35

  sequence написав:ну а куда деньги девать, когда есть квартира/дача/тачка, а деньги продолжают накапливаться?

в бизнес вкладывать
в путешествия по миру
в образование детей (за кордоном)
я например в недвигу не вкладываю уже 3 года - все идет в бизнес
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:04

  4e4ensxe написав:
  sequence написав:ну а куда деньги девать, когда есть квартира/дача/тачка, а деньги продолжают накапливаться?

в бизнес вкладывать
в путешествия по миру
в образование детей (за кордоном)
я например в недвигу не вкладываю уже 3 года - все идет в бизнес

на примере множества бизнесов наблюдаю картину "все устраивает, мне больше не надо". Путешествия по миру также не благотворно сказываются на благополучии запущенного бизнеса - а если бизнес небольшой, то еще и оборотку вытягивают. Образование детей - да, но детей нонче мало заводят, и не все этим парятся по разным причинам.
Вот и откладываются "нераспределенные остатки", а когда видишь, что некуда преткнуть рефлексы тянут на бетон "если не продам дороже, то сдам кому-то, кушать не просит и т.д."
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:12

  BIGor написав:
  sequence написав:блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно

С какой страны пишете?

Украинский авторынок продемонстрировал максимальный рост в Европе
Как сообщает AUTO-Consulting, в июне 2020 года в Украине было продано 7 138 новых легковых автомобилей. Рост продаж по сравнению с июнем прошлого года составил почти +5%

Украинский авторынок в июле в 3 раза прибавил в темпах роста
Как сообщает AUTO-Consulting, в июле был зафиксирован 15,7%-ый рост продаж новых легковых автомобилей

Можно списать на "малую базу", но факт есть факт. Продажи новых авто растут
Про б/у вообще молчу. Из США тащат офигеть сколько "битков"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:19

pesikot
это статистика за летний период который был подогрет карантином в целом же за год есть просадка на 2 %
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:23

  striped написав:
  hume написав:Героев сталинграда стоит в очереди на полную реконструкцию. Посмотрим, что получится. Темпы не очень высокие и кусок огромный, боюсь затянется на н лет


Справедливости ради - как сейчас шуршат по городу всякие комунальщики - любо-дорого смотреть. 1551 реагирует на 5+. Но очень жаль, что после октября все опять превратится в тыкву до следующих выборов :(


Через год как боксер стал мэрином, у меня во дворе киевэнерго вскрыло асфальт, провели работы и не заасфальтировали снова. То-же самое произошло на улице возле дома. Оставили и там и там весь снятый асфальт. Так оно простояло 1,5 года. Никакие обращения ни в киевэнерго ни в ЖЭК (отвечали, что не имеют отношения ни к этим работам ни конкретно к этим участкам территории, на самом деле так оно и было) ни в КМДА ни на 1551 не дали результата.
За это время дожди подмывали оставшийся асфальт и ямы становились шире и глубже, вода находила себе пути под асфальтом и асфальт начал трескаться по всему двору и проседать. Закончилось это тем, что жильцы дома сами решили эттоот вопрос - двор заасфальтирован (и проезжая часть улицы тоже), трещины и проседания асфальта расшиты и заасфальтрованы. Было вывезено 2 машины боя асфальта, несколько дней работала техника и люди.
Ни КМДА ни ЖЭК ни киевэнерго к восстановлению не имеют никакого отношения.
Подобная ситуация была в хруще через дорогу, но там даже яму не засыпали прямо у входа в подъезд. Учитывая контингент, сами жильцы этот вопрос решить были не в состоянии и как минимум эта яма простояла на пол-года дольше. Я там иногда проходил.
Но ведь до выборов еще было время - можно было успеть построить хрЮстальный мост и смело смотреть в глаза своих избрателей - жителей центра Киева. :mrgreen:
rjkz
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