в бизнес вкладывать
в путешествия по миру
в образование детей (за кордоном)
я например в недвигу не вкладываю уже 3 года - все идет в бизнес
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:35
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:04
на примере множества бизнесов наблюдаю картину "все устраивает, мне больше не надо". Путешествия по миру также не благотворно сказываются на благополучии запущенного бизнеса - а если бизнес небольшой, то еще и оборотку вытягивают. Образование детей - да, но детей нонче мало заводят, и не все этим парятся по разным причинам.
Вот и откладываются "нераспределенные остатки", а когда видишь, что некуда преткнуть рефлексы тянут на бетон "если не продам дороже, то сдам кому-то, кушать не просит и т.д."
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:12
Можно списать на "малую базу", но факт есть факт. Продажи новых авто растут
Про б/у вообще молчу. Из США тащат офигеть сколько "битков"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:19
pesikot
это статистика за летний период который был подогрет карантином в целом же за год есть просадка на 2 %
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:23
Через год как боксер стал мэрином, у меня во дворе киевэнерго вскрыло асфальт, провели работы и не заасфальтировали снова. То-же самое произошло на улице возле дома. Оставили и там и там весь снятый асфальт. Так оно простояло 1,5 года. Никакие обращения ни в киевэнерго ни в ЖЭК (отвечали, что не имеют отношения ни к этим работам ни конкретно к этим участкам территории, на самом деле так оно и было) ни в КМДА ни на 1551 не дали результата.
За это время дожди подмывали оставшийся асфальт и ямы становились шире и глубже, вода находила себе пути под асфальтом и асфальт начал трескаться по всему двору и проседать. Закончилось это тем, что жильцы дома сами решили эттоот вопрос - двор заасфальтирован (и проезжая часть улицы тоже), трещины и проседания асфальта расшиты и заасфальтрованы. Было вывезено 2 машины боя асфальта, несколько дней работала техника и люди.
Ни КМДА ни ЖЭК ни киевэнерго к восстановлению не имеют никакого отношения.
Подобная ситуация была в хруще через дорогу, но там даже яму не засыпали прямо у входа в подъезд. Учитывая контингент, сами жильцы этот вопрос решить были не в состоянии и как минимум эта яма простояла на пол-года дольше. Я там иногда проходил.
Но ведь до выборов еще было время - можно было успеть построить хрЮстальный мост и смело смотреть в глаза своих избрателей - жителей центра Киева.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:26
давайте рассуждать здраво
предприниматели с годовым догодом до 100К мы не берем в расчет так как у них недвига есть а на покупку новой нужно выкинуть годовой запас кеша
предприниматели с доходом от 100К до 500К уже имеют недвигу и возможно вложатся в недвигу с целью аренда перепродажа
предприниматели с доходом от 500К до 1М банально не будут вкладываться в недвигу среднего и бюджетного класа - а недвиги выше класа в киеве очень мало - поэтому тут особо не разживешься.
раньтье удел ниже среднего дохода + очень долгая окупаемость
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