Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
4e4ensxe написав:я предполагаю что большинство покупателей недвиги в Киеве попупают ее с целью перепродажи. ..
ну а куда деньги девать, когда есть квартира/дача/тачка, а деньги продолжают накапливаться? - бесконечно улучшать жилплощадь-тачки или играть в форекс? Все же думаю, не большинство таких. По очереди на выезд/заезд во ффсякие софиевские борщаговки чОтко понимаешь, что там еще и люди живут
sequence написав:ну а куда деньги девать, когда есть квартира/дача/тачка, а деньги продолжают накапливаться?
в бизнес вкладывать в путешествия по миру в образование детей (за кордоном) я например в недвигу не вкладываю уже 3 года - все идет в бизнес
на примере множества бизнесов наблюдаю картину "все устраивает, мне больше не надо". Путешествия по миру также не благотворно сказываются на благополучии запущенного бизнеса - а если бизнес небольшой, то еще и оборотку вытягивают. Образование детей - да, но детей нонче мало заводят, и не все этим парятся по разным причинам. Вот и откладываются "нераспределенные остатки", а когда видишь, что некуда преткнуть рефлексы тянут на бетон "если не продам дороже, то сдам кому-то, кушать не просит и т.д."
sequence написав:блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно
hume написав:Героев сталинграда стоит в очереди на полную реконструкцию. Посмотрим, что получится. Темпы не очень высокие и кусок огромный, боюсь затянется на н лет
Справедливости ради - как сейчас шуршат по городу всякие комунальщики - любо-дорого смотреть. 1551 реагирует на 5+. Но очень жаль, что после октября все опять превратится в тыкву до следующих выборов
Через год как боксер стал мэрином, у меня во дворе киевэнерго вскрыло асфальт, провели работы и не заасфальтировали снова. То-же самое произошло на улице возле дома. Оставили и там и там весь снятый асфальт. Так оно простояло 1,5 года. Никакие обращения ни в киевэнерго ни в ЖЭК (отвечали, что не имеют отношения ни к этим работам ни конкретно к этим участкам территории, на самом деле так оно и было) ни в КМДА ни на 1551 не дали результата. За это время дожди подмывали оставшийся асфальт и ямы становились шире и глубже, вода находила себе пути под асфальтом и асфальт начал трескаться по всему двору и проседать. Закончилось это тем, что жильцы дома сами решили эттоот вопрос - двор заасфальтирован (и проезжая часть улицы тоже), трещины и проседания асфальта расшиты и заасфальтрованы. Было вывезено 2 машины боя асфальта, несколько дней работала техника и люди. Ни КМДА ни ЖЭК ни киевэнерго к восстановлению не имеют никакого отношения. Подобная ситуация была в хруще через дорогу, но там даже яму не засыпали прямо у входа в подъезд. Учитывая контингент, сами жильцы этот вопрос решить были не в состоянии и как минимум эта яма простояла на пол-года дольше. Я там иногда проходил. Но ведь до выборов еще было время - можно было успеть построить хрЮстальный мост и смело смотреть в глаза своих избрателей - жителей центра Киева.
sequence написав:на примере множества бизнесов наблюдаю картину "все устраивает, мне больше не надо". Путешествия по миру также не благотворно сказываются на благополучии запущенного бизнеса - а если бизнес небольшой, то еще и оборотку вытягивают. Образование детей - да, но детей нонче мало заводят, и не все этим парятся по разным причинам. Вот и откладываются "нераспределенные остатки", а когда видишь, что некуда преткнуть рефлексы тянут на бетон "если не продам дороже, то сдам кому-то, кушать не просит и т.д."
давайте рассуждать здраво предприниматели с годовым догодом до 100К мы не берем в расчет так как у них недвига есть а на покупку новой нужно выкинуть годовой запас кеша предприниматели с доходом от 100К до 500К уже имеют недвигу и возможно вложатся в недвигу с целью аренда перепродажа предприниматели с доходом от 500К до 1М банально не будут вкладываться в недвигу среднего и бюджетного класа - а недвиги выше класа в киеве очень мало - поэтому тут особо не разживешься. раньтье удел ниже среднего дохода + очень долгая окупаемость