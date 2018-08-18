Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:23

striped написав: hume написав: Героев сталинграда стоит в очереди на полную реконструкцию. Посмотрим, что получится. Темпы не очень высокие и кусок огромный, боюсь затянется на н лет Героев сталинграда стоит в очереди на полную реконструкцию. Посмотрим, что получится. Темпы не очень высокие и кусок огромный, боюсь затянется на н лет



Справедливости ради - как сейчас шуршат по городу всякие комунальщики - любо-дорого смотреть. 1551 реагирует на 5+. Но очень жаль, что после октября все опять превратится в тыкву до следующих выборов Справедливости ради - как сейчас шуршат по городу всякие комунальщики - любо-дорого смотреть. 1551 реагирует на 5+. Но очень жаль, что после октября все опять превратится в тыкву до следующих выборов

Через год как боксер стал мэрином, у меня во дворе киевэнерго вскрыло асфальт, провели работы и не заасфальтировали снова. То-же самое произошло на улице возле дома. Оставили и там и там весь снятый асфальт. Так оно простояло 1,5 года. Никакие обращения ни в киевэнерго ни в ЖЭК (отвечали, что не имеют отношения ни к этим работам ни конкретно к этим участкам территории, на самом деле так оно и было) ни в КМДА ни на 1551 не дали результата.За это время дожди подмывали оставшийся асфальт и ямы становились шире и глубже, вода находила себе пути под асфальтом и асфальт начал трескаться по всему двору и проседать. Закончилось это тем, что жильцы дома сами решили эттоот вопрос - двор заасфальтирован (и проезжая часть улицы тоже), трещины и проседания асфальта расшиты и заасфальтрованы. Было вывезено 2 машины боя асфальта, несколько дней работала техника и люди.Ни КМДА ни ЖЭК ни киевэнерго к восстановлению не имеют никакого отношения.Подобная ситуация была в хруще через дорогу, но там даже яму не засыпали прямо у входа в подъезд. Учитывая контингент, сами жильцы этот вопрос решить были не в состоянии и как минимум эта яма простояла на пол-года дольше. Я там иногда проходил.Но ведь до выборов еще было время - можно было успеть построить хрЮстальный мост и смело смотреть в глаза своих избрателей - жителей центра Киева.