Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:- это триггер не безоблачного будущего, а снижения платежеспособного спроса на бетон.
спрос на бетон будет всегда он может снизится может вырасти но факт в том что люди будут покупать недвигу потому что это единственный более менее вариант сохранить деньги. мы все знаем что это не так но все равно покупаем
zРадио написав:.. А все же новость - серпом по яйцам лордам и перекупам (смышленному их меньшинству, конечно же). Рост/непадение продаж авто в условиях снижения доходов и потребительских настроений - это триггер не безоблачного будущего, а снижения платежеспособного спроса на бетон. Желание избежать общественного транспорта побеждает желание провести следующий карантин в лучшем жилище в борьбе за кошельки пересичных, а ипотечную ракету все никак топливом заправить не могут...
Вам не угодишь: не берут тачки - песец, кризис; берут - еще хуже. Давайте уже определяться
zРадио написав:.. А все же новость - серпом по яйцам лордам и перекупам (смышленному их меньшинству, конечно же). Рост/непадение продаж авто в условиях снижения доходов и потребительских настроений - это триггер не безоблачного будущего, а снижения платежеспособного спроса на бетон. Желание избежать общественного транспорта побеждает желание провести следующий карантин в лучшем жилище в борьбе за кошельки пересичных, а ипотечную ракету все никак топливом заправить не могут...
Вам не угодишь: не берут тачки - песец, кризис; берут - еще хуже. Давайте уже определяться
та берут тачки и недвигу берут - потому что у людей есть деньги знаю чела который битки со штатов возит и в такси катает водил сам нанимает и все контролирует. при стартовом вложении 60К зелени профит в месяц не менее 3К так что все нормально. беда в том что рынок недвиги разогрет застройщиками до такой степени что вот вот закипит и мы снова увидим цены 2015 года
zРадио написав:.. А все же новость - серпом по яйцам лордам и перекупам (смышленному их меньшинству, конечно же). Рост/непадение продаж авто в условиях снижения доходов и потребительских настроений - это триггер не безоблачного будущего, а снижения платежеспособного спроса на бетон. Желание избежать общественного транспорта побеждает желание провести следующий карантин в лучшем жилище в борьбе за кошельки пересичных, а ипотечную ракету все никак топливом заправить не могут...
Вам не угодишь: не берут тачки - песец, кризис; берут - еще хуже. Давайте уже определяться
В каком смысле - покрасим все в черный и белый? Бум продаж в общем и целом - это хорошо. Но бум продаж масок, спичек, соли, патронов - плохо, ведь так?
Здесь то же самое - нужно понимать природу явления. Если на дорогах увеличились пробки и на автобазарах - продажи, и это происходит в условиях роста безработицы, падения доходов и потребительских настроений, то это признак страха, а не благополучия.
Но можете попытаться объяснить по-другому. С удовольствием послушаю...
PS: рост спроса на авто и прочий импорт возможен еще на девальвационных ожиданиях (дважды уже это проходили в 2008-м и 2014-м), но мне кажется, что мы еще далеки от этого. До выборов они (ожидания) будут незначительными
А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами: (взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)
Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
zРадио написав: PS: рост спроса на авто и прочий импорт возможен еще на девальвационных ожиданиях (дважды уже это проходили в 2008-м и 2014-м), но мне кажется, что мы еще далеки от этого. До выборов они (ожидания) будут незначительными
Ты опять меняешь местами событие и последствия
В 2008 продажи авто увеличились, потому что многие импортёры немного протупили. Курс УЖЕ вырос, а гривневые цены ЕЩЁ остались прежние. Это уже были последствия девальвации, а не причина девальвационных ожиданий
Но тогда "окно возможностей" было 2-3 недели
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав: PS: рост спроса на авто и прочий импорт возможен еще на девальвационных ожиданиях (дважды уже это проходили в 2008-м и 2014-м), но мне кажется, что мы еще далеки от этого. До выборов они (ожидания) будут незначительными
Ты опять меняешь местами событие и последствия
В 2008 продажи авто увеличились, потому что многие импортёры немного протупили. Курс УЖЕ вырос, а гривневые цены ЕЩЁ остались прежние. Это уже были последствия девальвации, а не причина девальвационных ожиданий
Но тогда "окно возможностей" было 2-3 недели
Верно в части хронологии, но неверно в части мотивации - импортеры не тупили, а осознанно сбывали стоки, которые просто нельзя было оставлять в преддверии длительного снижения спроса
zРадио написав: PS: рост спроса на авто и прочий импорт возможен еще на девальвационных ожиданиях (дважды уже это проходили в 2008-м и 2014-м), но мне кажется, что мы еще далеки от этого. До выборов они (ожидания) будут незначительными
Ты опять меняешь местами событие и последствия
В 2008 продажи авто увеличились, потому что многие импортёры немного протупили. Курс УЖЕ вырос, а гривневые цены ЕЩЁ остались прежние. Это уже были последствия девальвации, а не причина девальвационных ожиданий
Но тогда "окно возможностей" было 2-3 недели
Верно в части хронологии, но неверно в части мотивации - импортеры не тупили, а осознанно сбывали стоки, которые просто нельзя было оставлять в преддверии длительного снижения спроса
Так ты определись, рост спроса был на девальвационных ожиданиях или импортеры сбывали стоки ?
Ты по ходу придумаешь новые "аргументы", только чтобы оправдать свои "выводы"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
4e4ensxe написав:давайте рассуждать здраво предприниматели с годовым доходом до 100К мы не берем в расчет так как у них недвига есть а на покупку новой нужно выкинуть годовой запас кеша
Ще більше стидаюсь запитати - 100К за рік - це в доларах?(бо в гртвнях - це смішно) Так це можна щороку купувати однушку і здавати в оренду. (сумніваюсь, що тут такі сидять) - а Ви далі ще про більші суми пишете(500-1лям) доларвв/рік?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!