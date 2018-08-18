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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4972497349744975>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 159
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:42

  zРадио написав:- это триггер не безоблачного будущего, а снижения платежеспособного спроса на бетон.

спрос на бетон будет всегда он может снизится может вырасти но факт в том что люди будут покупать недвигу потому что это единственный более менее вариант сохранить деньги. мы все знаем что это не так но все равно покупаем :)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:44

  zРадио написав:..
А все же новость - серпом по яйцам лордам и перекупам (смышленному их меньшинству, конечно же). Рост/непадение продаж авто в условиях снижения доходов и потребительских настроений - это триггер не безоблачного будущего, а снижения платежеспособного спроса на бетон. Желание избежать общественного транспорта побеждает желание провести следующий карантин в лучшем жилище в борьбе за кошельки пересичных, а ипотечную ракету все никак топливом заправить не могут...

Вам не угодишь: не берут тачки - песец, кризис; берут - еще хуже.
Давайте уже определяться
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:49

  sequence написав:
  zРадио написав:..
А все же новость - серпом по яйцам лордам и перекупам (смышленному их меньшинству, конечно же). Рост/непадение продаж авто в условиях снижения доходов и потребительских настроений - это триггер не безоблачного будущего, а снижения платежеспособного спроса на бетон. Желание избежать общественного транспорта побеждает желание провести следующий карантин в лучшем жилище в борьбе за кошельки пересичных, а ипотечную ракету все никак топливом заправить не могут...

Вам не угодишь: не берут тачки - песец, кризис; берут - еще хуже.
Давайте уже определяться

та берут тачки и недвигу берут - потому что у людей есть деньги
знаю чела который битки со штатов возит и в такси катает водил сам нанимает и все контролирует. при стартовом вложении 60К зелени профит в месяц не менее 3К
так что все нормально.
беда в том что рынок недвиги разогрет застройщиками до такой степени что вот вот закипит и мы снова увидим цены 2015 года
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:56

  sequence написав:
  zРадио написав:..
А все же новость - серпом по яйцам лордам и перекупам (смышленному их меньшинству, конечно же). Рост/непадение продаж авто в условиях снижения доходов и потребительских настроений - это триггер не безоблачного будущего, а снижения платежеспособного спроса на бетон. Желание избежать общественного транспорта побеждает желание провести следующий карантин в лучшем жилище в борьбе за кошельки пересичных, а ипотечную ракету все никак топливом заправить не могут...

Вам не угодишь: не берут тачки - песец, кризис; берут - еще хуже.
Давайте уже определяться


В каком смысле - покрасим все в черный и белый? Бум продаж в общем и целом - это хорошо. Но бум продаж масок, спичек, соли, патронов - плохо, ведь так?

Здесь то же самое - нужно понимать природу явления. Если на дорогах увеличились пробки и на автобазарах - продажи, и это происходит в условиях роста безработицы, падения доходов и потребительских настроений, то это признак страха, а не благополучия.

Но можете попытаться объяснить по-другому. С удовольствием послушаю...

PS: рост спроса на авто и прочий импорт возможен еще на девальвационных ожиданиях (дважды уже это проходили в 2008-м и 2014-м), но мне кажется, что мы еще далеки от этого. До выборов они (ожидания) будут незначительными
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:00

  Loft написав:airmax78

Макс, интересно Ваше мнение, проголосуйте пожалуйста за один из ЖК:

- ЖК Хоффман Хаус
- ЖК Sherwood
- ЖК Квартет

Голосую за Квартет. Вокруг Хоффмана очень тесно и вечная стройка. + он дорогой. Шервуд уже слегка на отшибе как по мне.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами:
Зображення
(взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)

Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:14

  zРадио написав:
PS: рост спроса на авто и прочий импорт возможен еще на девальвационных ожиданиях (дважды уже это проходили в 2008-м и 2014-м), но мне кажется, что мы еще далеки от этого. До выборов они (ожидания) будут незначительными

Ты опять меняешь местами событие и последствия

В 2008 продажи авто увеличились, потому что многие импортёры немного протупили. Курс УЖЕ вырос, а гривневые цены ЕЩЁ остались прежние.
Это уже были последствия девальвации, а не причина девальвационных ожиданий

Но тогда "окно возможностей" было 2-3 недели
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:20

  pesikot написав:
  zРадио написав:
PS: рост спроса на авто и прочий импорт возможен еще на девальвационных ожиданиях (дважды уже это проходили в 2008-м и 2014-м), но мне кажется, что мы еще далеки от этого. До выборов они (ожидания) будут незначительными

Ты опять меняешь местами событие и последствия

В 2008 продажи авто увеличились, потому что многие импортёры немного протупили. Курс УЖЕ вырос, а гривневые цены ЕЩЁ остались прежние.
Это уже были последствия девальвации, а не причина девальвационных ожиданий

Но тогда "окно возможностей" было 2-3 недели


Верно в части хронологии, но неверно в части мотивации - импортеры не тупили, а осознанно сбывали стоки, которые просто нельзя было оставлять в преддверии длительного снижения спроса
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:28

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:
PS: рост спроса на авто и прочий импорт возможен еще на девальвационных ожиданиях (дважды уже это проходили в 2008-м и 2014-м), но мне кажется, что мы еще далеки от этого. До выборов они (ожидания) будут незначительными

Ты опять меняешь местами событие и последствия

В 2008 продажи авто увеличились, потому что многие импортёры немного протупили. Курс УЖЕ вырос, а гривневые цены ЕЩЁ остались прежние.
Это уже были последствия девальвации, а не причина девальвационных ожиданий

Но тогда "окно возможностей" было 2-3 недели


Верно в части хронологии, но неверно в части мотивации - импортеры не тупили, а осознанно сбывали стоки, которые просто нельзя было оставлять в преддверии длительного снижения спроса

Так ты определись, рост спроса был на девальвационных ожиданиях или импортеры сбывали стоки ?

Ты по ходу придумаешь новые "аргументы", только чтобы оправдать свои "выводы"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:в бизнес вкладывать

все идет в бизнес

Стидаюсь запитати - в який саме бізнес?
  4e4ensxe написав:давайте рассуждать здраво
предприниматели с годовым доходом до 100К мы не берем в расчет так как у них недвига есть а на покупку новой нужно выкинуть годовой запас кеша

Ще більше стидаюсь запитати - 100К за рік - це в доларах?(бо в гртвнях - це смішно)
Так це можна щороку купувати однушку і здавати в оренду.
(сумніваюсь, що тут такі сидять) - а Ви далі ще про більші суми пишете(500-1лям) доларвв/рік? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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