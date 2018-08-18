Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bobua написав:А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами: (взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)
Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...
Тут на днях давали подобный вид из окна, правда деревьев было мало, в основном одоробла послевоенные и курятники с громкой живностью, а так есть варики, не дорого, по 2 кило за метр вам переуступят, правда там наружные стены из овна, но вид всё перекроет, продавец считает, что квартира в центре))) Доллар стабилизировался, наверное до выборов в зраду боковик и на рынке недвиги
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Первый написав: Я замість зажратого м’яса і вина почав ходити в сусідній ппш від борисова. А на зекономлені готуюсь придбати, за порадою людини мухи, якісь 15 квадратів в гетто.
Ах, да, совсем забыл, какой бред дадут в ответ рылы - сэкономленные на ресторанах деньги пойдут на КРЖН, а куда ж еще
PS: только тут вы крупно ошиблись - нет никаких сэкономленных денег, есть недозаработанные, или просто потерянные. Тот же владелец BEEF - покупан на КРЖН. И его кошелек изрядно исхудал... так же, как кошельки его клиентов, коллег и друзей...
В сенсі? Я. Зекономив гроші - заробив.
Не розумію, чому не зекономить і не придбати щось з дисконтом в 30-50%. Він же буде? Чи вже щось відміняється?
somilitark написав:Тут на днях давали подобный вид из окна, правда деревьев было мало, в основном одоробла послевоенные и курятники с громкой живностью, а так есть варики, не дорого, по 2 кило за метр вам переуступят, правда там наружные стены из овна, но вид всё перекроет, продавец считает, что квартира в центре))) Доллар стабилизировался, наверное до выборов в зраду боковик и на рынке недвиги