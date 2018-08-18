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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4972497349744975

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 159
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:33

  Bobua написав:А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами:
Зображення
(взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)

Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...

Тут на днях давали подобный вид из окна, правда деревьев было мало, в основном одоробла послевоенные и курятники с громкой живностью, а так есть варики, не дорого, по 2 кило за метр вам переуступят, правда там наружные стены из овна, но вид всё перекроет, продавец считает, что квартира в центре)))
Доллар стабилизировался, наверное до выборов в зраду боковик и на рынке недвиги :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:33

  zРадио написав:
  Первый написав:
Я замість зажратого м’яса і вина почав ходити в сусідній ппш від борисова. А на зекономлені готуюсь придбати, за порадою людини мухи, якісь 15 квадратів в гетто.


Ах, да, совсем забыл, какой бред дадут в ответ рылы - сэкономленные на ресторанах деньги пойдут на КРЖН, а куда ж еще :mrgreen:

PS: только тут вы крупно ошиблись - нет никаких сэкономленных денег, есть недозаработанные, или просто потерянные. Тот же владелец BEEF - покупан на КРЖН. И его кошелек изрядно исхудал... так же, как кошельки его клиентов, коллег и друзей...

В сенсі? Я. Зекономив гроші - заробив.

Не розумію, чому не зекономить і не придбати щось з дисконтом в 30-50%. Він же буде? Чи вже щось відміняється?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:35

  somilitark написав:Тут на днях давали подобный вид из окна, правда деревьев было мало, в основном одоробла послевоенные и курятники с громкой живностью, а так есть варики, не дорого, по 2 кило за метр вам переуступят, правда там наружные стены из овна, но вид всё перекроет, продавец считает, что квартира в центре)))
Доллар стабилизировался, наверное до выборов в зраду боковик и на рынке недвиги :!:

Блин, уже и помечтать нельзя.
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  #<1 ... 4972497349744975
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