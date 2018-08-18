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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4973497449754976>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 159
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:33

  Bobua написав:А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами:
Зображення
(взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)

Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...

Тут на днях давали подобный вид из окна, правда деревьев было мало, в основном одоробла послевоенные и курятники с громкой живностью, а так есть варики, не дорого, по 2 кило за метр вам переуступят, правда там наружные стены из овна, но вид всё перекроет, продавец считает, что квартира в центре)))
Доллар стабилизировался, наверное до выборов в зраду боковик и на рынке недвиги :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:33

  zРадио написав:
  Первый написав:
Я замість зажратого м’яса і вина почав ходити в сусідній ппш від борисова. А на зекономлені готуюсь придбати, за порадою людини мухи, якісь 15 квадратів в гетто.


Ах, да, совсем забыл, какой бред дадут в ответ рылы - сэкономленные на ресторанах деньги пойдут на КРЖН, а куда ж еще :mrgreen:

PS: только тут вы крупно ошиблись - нет никаких сэкономленных денег, есть недозаработанные, или просто потерянные. Тот же владелец BEEF - покупан на КРЖН. И его кошелек изрядно исхудал... так же, как кошельки его клиентов, коллег и друзей...

В сенсі? Я. Зекономив гроші - заробив.

Не розумію, чому не зекономить і не придбати щось з дисконтом в 30-50%. Він же буде? Чи вже щось відміняється?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:35

  somilitark написав:Тут на днях давали подобный вид из окна, правда деревьев было мало, в основном одоробла послевоенные и курятники с громкой живностью, а так есть варики, не дорого, по 2 кило за метр вам переуступят, правда там наружные стены из овна, но вид всё перекроет, продавец считает, что квартира в центре)))
Доллар стабилизировался, наверное до выборов в зраду боковик и на рынке недвиги :!:

Блин, уже и помечтать нельзя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:01

  pesikot написав:
  BIGor написав:
  sequence написав:блин, ребята, вам что, зарплаты поурезали, что готовы целыми днями о кризисе писать? По факту на рынке ща зубожиння и раскупается все - от тачек до квартир. Деньги, вероятно из тумбочки. Как долго продлится праздник жизни тоже не ясно

С какой страны пишете?

Украинский авторынок продемонстрировал максимальный рост в Европе
Как сообщает AUTO-Consulting, в июне 2020 года в Украине было продано 7 138 новых легковых автомобилей. Рост продаж по сравнению с июнем прошлого года составил почти +5%

Украинский авторынок в июле в 3 раза прибавил в темпах роста
Как сообщает AUTO-Consulting, в июле был зафиксирован 15,7%-ый рост продаж новых легковых автомобилей

Можно списать на "малую базу", но факт есть факт. Продажи новых авто растут
Про б/у вообще молчу. Из США тащат офигеть сколько "битков"

А что, в Украине скидок не было? У нас все марки начали делать скидки и давать какие-то супер-рассрочки - только забирай. Плюс наверняка народ подсуетился забрать машины, завезенные еще "па 24".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:24

так это, что выходит, дешевей на 30-50 проц снова откладывается? когда там следующий термин, после выборов, потом наверное, весна все покажет, ну а потом снова осенний провал....де то это уже было...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:04

  Gastarbaiter написав:А что, в Украине скидок не было? У нас все марки начали делать скидки и давать какие-то супер-рассрочки - только забирай. Плюс наверняка народ подсуетился забрать машины, завезенные еще "па 24".

А если всё плохо, доходов нет, работы нет.
То откуда деньги на авто ? Даже с учётом возможных скидок

Ведь изначально sequence написал, что, несмотря на кризис и карантин, продажи авто и квартир имеют место быть. При чём, раскупается довольно активно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:47

  pesikot написав:
  Gastarbaiter написав:А что, в Украине скидок не было? У нас все марки начали делать скидки и давать какие-то супер-рассрочки - только забирай. Плюс наверняка народ подсуетился забрать машины, завезенные еще "па 24".

А если всё плохо, доходов нет, работы нет.
То откуда деньги на авто ? Даже с учётом возможных скидок

Ведь изначально sequence написал, что, несмотря на кризис и карантин, продажи авто и квартир имеют место быть. При чём, раскупается довольно активно

Продажа новых автомобилей выросла на 5%, по квартирам данных нет. А без автомобиля в пост-ковидном Киеве делать нечего, иначе жестко ограничиваешься 1 км. вокруг дома.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:14

  BIGor написав:Продажа новых автомобилей выросла на 5%, по квартирам данных нет. А без автомобиля в пост-ковидном Киеве делать нечего, иначе жестко ограничиваешься 1 км. вокруг дома.

Продажи авто признали. Уже хорошо.
Хоть и упирались долго
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:25

  pesikot написав:
  BIGor написав:Продажа новых автомобилей выросла на 5%, по квартирам данных нет. А без автомобиля в пост-ковидном Киеве делать нечего, иначе жестко ограничиваешься 1 км. вокруг дома.

Продажи авто признали. Уже хорошо.
Хоть и упирались долго

Прирост 350 авто на 42 000 000 человек.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:39

  pesikot написав:
  BIGor написав:Продажа новых автомобилей выросла на 5%, по квартирам данных нет. А без автомобиля в пост-ковидном Киеве делать нечего, иначе жестко ограничиваешься 1 км. вокруг дома.

Продажи авто признали. Уже хорошо.
Хоть и упирались долго


Файненс.юа должен бы уже провести опрос:

Ваши доходы за время чумы:
1) резко выросли;
2) незначительно выросли;
3) остались на прежнем уровне;
4) увеличились;
5) значительно увеличились.
Интересно.
Во время экономического и финансового кризиса пипл резко сокращает расходы. А у вас потребление растет.
Так тогда это не кризис?
Никак нет.
Это никак не экономический и не финансовый кризис, а какая-то ***. :?
Libo
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