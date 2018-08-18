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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4973497449754976

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 159
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:43

  Libo написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Продажа новых автомобилей выросла на 5%, по квартирам данных нет. А без автомобиля в пост-ковидном Киеве делать нечего, иначе жестко ограничиваешься 1 км. вокруг дома.

Продажи авто признали. Уже хорошо.
Хоть и упирались долго


Файненс.юа должен бы уже провести опрос:

Ваши доходы за время чумы:
1) резко выросли;
2) незначительно выросли;
3) остались на прежнем уровне;
4) увеличились;
5) значительно увеличились.
Интересно.
Во время экономического и финансового кризиса пипл резко сокращает расходы. А у вас потребление растет.
Так тогда это не кризис?
Никак нет.
Это никак не экономический и не финансовый кризис, а какая-то ***. :?


между прочим, все американцы сокращают текущие расходы (и карточный долг) чтобы вложиться в ипотеку. украина лишь следует в тренде
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:47

  airmax78 написав:
  Loft написав:airmax78

Макс, интересно Ваше мнение, проголосуйте пожалуйста за один из ЖК:

- ЖК Хоффман Хаус
- ЖК Sherwood
- ЖК Квартет

Голосую за Квартет. Вокруг Хоффмана очень тесно и вечная стройка. + он дорогой. Шервуд уже слегка на отшибе как по мне.

ну что же Вас так к поездам тянет? :)
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:48

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  Loft написав:airmax78

Макс, интересно Ваше мнение, проголосуйте пожалуйста за один из ЖК:

- ЖК Хоффман Хаус
- ЖК Sherwood
- ЖК Квартет

Голосую за Квартет. Вокруг Хоффмана очень тесно и вечная стройка. + он дорогой. Шервуд уже слегка на отшибе как по мне.

ну что же Вас так к поездам тянет? :)


главное - глаза. а на уши есть затычки :)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3340
З нами з: 14.03.06
Подякував: 213 раз.
Подякували: 466 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:50

  Bobua написав:А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами:
Зображення
(взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)

Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...

Практически в каждом городе, на выезде, где-то на холме виден одинокий дом. Наверняка из окон открываются прекрасные виды, но риелторы называют такой дом - ``Памятник глупости``
Richi
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 25.09.08
Подякував: 675 раз.
Подякували: 653 раз.
 
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  #<1 ... 4973497449754976
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