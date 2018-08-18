Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Продажа новых автомобилей выросла на 5%, по квартирам данных нет. А без автомобиля в пост-ковидном Киеве делать нечего, иначе жестко ограничиваешься 1 км. вокруг дома.
Продажи авто признали. Уже хорошо. Хоть и упирались долго
Файненс.юа должен бы уже провести опрос:
Ваши доходы за время чумы: 1) резко выросли; 2) незначительно выросли; 3) остались на прежнем уровне; 4) увеличились; 5) значительно увеличились. Интересно. Во время экономического и финансового кризиса пипл резко сокращает расходы. А у вас потребление растет. Так тогда это не кризис? Никак нет. Это никак не экономический и не финансовый кризис, а какая-то ***.
между прочим, все американцы сокращают текущие расходы (и карточный долг) чтобы вложиться в ипотеку. украина лишь следует в тренде
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Bobua написав:А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами: (взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)
Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...
Практически в каждом городе, на выезде, где-то на холме виден одинокий дом. Наверняка из окон открываются прекрасные виды, но риелторы называют такой дом - ``Памятник глупости``
BIGor написав:Продажа новых автомобилей выросла на 5%, по квартирам данных нет. А без автомобиля в пост-ковидном Киеве делать нечего, иначе жестко ограничиваешься 1 км. вокруг дома.
Продажи авто признали. Уже хорошо. Хоть и упирались долго
Файненс.юа должен бы уже провести опрос:
Ваши доходы за время чумы: 1) резко выросли; 2) незначительно выросли; 3) остались на прежнем уровне; 4) увеличились; 5) значительно увеличились. Интересно. Во время экономического и финансового кризиса пипл резко сокращает расходы. А у вас потребление растет. Так тогда это не кризис? Никак нет. Это никак не экономический и не финансовый кризис, а какая-то ***.
Bobua написав:А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами: (взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...) Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...
Да масса такого в заокружных полях. Вот например украинка, но такой себе пригород, но так же иногда оттуда намного быстрее, чем с борщаговских полей
Решил промониторить аренду на об набережной, глянуть весь список. В общем на аренду вывалено очень много 4-7 комнатных квартир. То есть на продаже это адский неликвид и собственники их скидывают в аренду. При этом предложение однушки и девушек в 8-10х номерах г сталинграда совсем не обширное.
Libo написав: Файненс.юа должен бы уже провести опрос:
Ваши доходы за время чумы: 1) резко выросли; 2) незначительно выросли; 3) остались на прежнем уровне; 4) увеличились; 5) значительно увеличились. Интересно. Во время экономического и финансового кризиса пипл резко сокращает расходы. А у вас потребление растет. Так тогда это не кризис? Никак нет. Это никак не экономический и не финансовый кризис, а какая-то ***.
В Украине, население практически не отягощено кредитами- ипотеками в отличии от ЕС, США и РФ. Украинцы однозначно богаче этих голодранцев. Вопрос долгового кризиса населения в Украине даже не поднимают.