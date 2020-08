Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:43

Продажа новых автомобилей выросла на 5%, по квартирам данных нет. А без автомобиля в пост-ковидном Киеве делать нечего, иначе жестко ограничиваешься 1 км. вокруг дома.

Продажи авто признали. Уже хорошо.

Продажи авто признали. Уже хорошо.
Хоть и упирались долго



Файненс.юа должен бы уже провести опрос:



Ваши доходы за время чумы:

1) резко выросли;

2) незначительно выросли;

3) остались на прежнем уровне;

4) увеличились;

5) значительно увеличились.

Интересно.

Во время экономического и финансового кризиса пипл резко сокращает расходы. А у вас потребление растет.

Так тогда это не кризис?

Никак нет.

между прочим, все американцы сокращают текущие расходы (и карточный долг) чтобы вложиться в ипотеку. украина лишь следует в тренде между прочим, все американцы сокращают текущие расходы (и карточный долг) чтобы вложиться в ипотеку. украина лишь следует в тренде

