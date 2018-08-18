Шум проходящего поезда ощущаешь всем телом, не только ушами! И разносится он по ночам и ранним утром (в тишине т.е.) оч-чень далеко! Т.ч., лучше не выбирать такого соседа как ж.д.!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:35
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В квартете не слышно. Думаю там дорога большее зло. Любят там стартовать на перекрёстке, да и вообще перекрёсток опасный и загруженный. А поезда в районе квартета идут на мин ходе, тк на подъезде к вокзалу.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так в Квартете внешние стены из кирпича, а не газоблока... Хммм, других новостроек сданных в 2016 году и подходящих под вводные нет ... Притомили Вы нас всех
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