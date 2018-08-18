Додано: Суб 08 сер, 2020 00:06

hume написав: Решил промониторить аренду на об набережной, глянуть весь список. В общем на аренду вывалено очень много 4-7 комнатных квартир. То есть на продаже это адский неликвид и собственники их скидывают в аренду. При этом предложение однушки и девушек в 8-10х номерах г сталинграда совсем не обширное. Решил промониторить аренду на об набережной, глянуть весь список. В общем на аренду вывалено очень много 4-7 комнатных квартир. То есть на продаже это адский неликвид и собственники их скидывают в аренду. При этом предложение однушки и девушек в 8-10х номерах г сталинграда совсем не обширное.

Насколько помню из классики Проф.Преображенскому семь комнат было маловато и он хотел от Швондера восьмую,под библиотеку. Так у него и детей то не было, Борменталь разве шо с прислугой.А если у состоятельного крота детей так 3+, и с хорошим разбегом, от 5ти до 25ти к примеру, ему шо в двушке 88метров вечером на балконе иль в кладовке вискарём горло полоскать?Кста у меня друган есть, немного поднялся на булочках и водочке, так у него пятеро детей от двух жён и в доме у каждого комната есть и не 25 метров даже.