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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4975497649774978>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 159
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:35

  adeges написав:главное - глаза. а на уши есть затычки :)


Шум проходящего поезда ощущаешь всем телом, не только ушами! И разносится он по ночам и ранним утром (в тишине т.е.) оч-чень далеко! Т.ч., лучше не выбирать такого соседа как ж.д.!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В квартете не слышно. Думаю там дорога большее зло. Любят там стартовать на перекрёстке, да и вообще перекрёсток опасный и загруженный. А поезда в районе квартета идут на мин ходе, тк на подъезде к вокзалу.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:18

  airmax78 написав:Движение люблю. Романтику путешествий.


Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Loft написав:airmax78

Макс, интересно Ваше мнение, проголосуйте пожалуйста за один из ЖК:

- ЖК Хоффман Хаус
- ЖК Sherwood
- ЖК Квартет

Голосую за Квартет. Вокруг Хоффмана очень тесно и вечная стройка. + он дорогой. Шервуд уже слегка на отшибе как по мне.
Так в Квартете внешние стены из кирпича, а не газоблока... Хммм, других новостроек сданных в 2016 году и подходящих под вводные нет ... Притомили Вы нас всех :(

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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Извините за оффтоп: кто-то знает приличных производителей гипсовых врезных светильников кроме Promin? Promin - хорошие, конечно, но очень дорогие (относительно китайских).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:38

  Loft написав:
airmax78 написав:Голосую за Квартет. Вокруг Хоффмана очень тесно и вечная стройка. + он дорогой. Шервуд уже слегка на отшибе как по мне.
Так в Квартете внешние стены из кирпича, а не газоблока... Хммм, других новостроек сданных в 2016 году и подходящих под вводные нет ... Притомили Вы нас всех :(

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Вчера Сомилитарк по полкам разложил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:47

  Libo написав:
  adeges написав:
между прочим, все американцы сокращают текущие расходы (и карточный долг) чтобы вложиться в ипотеку. украина лишь следует в тренде


Деза.
Расходы домохозяйств США в мае по сравнению с февралем 2020 г. выросли на 8,2%, а в июне еще на 5,6%. Падение было только в марте-апреле, когда всё было закрыто и пипл сидел по домам. 8)


Ты не умеешь читать индексные показатели - там m-o-m динамика. В июне расходы по-прежнему ниже февраля на 6,9%, а в июле будет негативная динамика даже в июню, поскольку вновь пошла в рост безработица...

С августа же, вероятно, вообще случится обвал до показателей ниже апрельских, поскольку продолжение халявы 600 долларов в неделю не рассматривается уже ни республиканцами, ни демократами - размер помощи будет сокращен, возможно - резко.

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:56

zРадио
Так шо сбудется моя и Эйра мечта поменять трёху в прицентралье на трёху на 5й Авеню?
А 12й Про Макс битурбо на 13й Бионик с 1024Гб памяти будет стоить пять литров олии и пивмишка цыбули?
За цены на тачки с двигателями от вертолёта вообще промолчу, РЭМ 6,7 = Лайнос с кондёром, и не больше!
Правильно писали в Правде в 51м году - Крах капетализьму близок!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 00:01

  барабашов написав:zРадио
Так шо сбудется моя и Эйра мечта поменять трёху в прицентралье на трёху на 5й Авеню?
А 12й Про Макс битурбо на 13й Бионик с 1024Гб памяти будет стоить пять литров олии и пивмишка цыбули?
За цены на тачки с двигателями от вертолёта вообще промолчу, РЭМ 6,7 = Лайнос с кондёром, и не больше!
Правильно писали в Правде в 51м году - Крах капетализьму близок!


Что это за поток бреда? Экономика США задает тренды всей мировой, и когда там насморк, переносимый на ногах, мы здесь лежим пластом с букетом осложнений. Просто с временным лагом
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 00:06

  hume написав:Решил промониторить аренду на об набережной, глянуть весь список. В общем на аренду вывалено очень много 4-7 комнатных квартир. То есть на продаже это адский неликвид и собственники их скидывают в аренду. При этом предложение однушки и девушек в 8-10х номерах г сталинграда совсем не обширное.

Насколько помню из классики Проф.Преображенскому семь комнат было маловато и он хотел от Швондера восьмую,под библиотеку. Так у него и детей то не было, Борменталь разве шо с прислугой.
А если у состоятельного крота детей так 3+, и с хорошим разбегом, от 5ти до 25ти к примеру, ему шо в двушке 88метров вечером на балконе иль в кладовке вискарём горло полоскать?
Кста у меня друган есть, немного поднялся на булочках и водочке, так у него пятеро детей от двух жён и в доме у каждого комната есть и не 25 метров даже.
барабашов
 
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