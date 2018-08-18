Шум проходящего поезда ощущаешь всем телом, не только ушами! И разносится он по ночам и ранним утром (в тишине т.е.) оч-чень далеко! Т.ч., лучше не выбирать такого соседа как ж.д.!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:35
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В квартете не слышно. Думаю там дорога большее зло. Любят там стартовать на перекрёстке, да и вообще перекрёсток опасный и загруженный. А поезда в районе квартета идут на мин ходе, тк на подъезде к вокзалу.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так в Квартете внешние стены из кирпича, а не газоблока... Хммм, других новостроек сданных в 2016 году и подходящих под вводные нет ... Притомили Вы нас всех
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Извините за оффтоп: кто-то знает приличных производителей гипсовых врезных светильников кроме Promin? Promin - хорошие, конечно, но очень дорогие (относительно китайских).
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:38
Вчера Сомилитарк по полкам разложил.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:47
Ты не умеешь читать индексные показатели - там m-o-m динамика. В июне расходы по-прежнему ниже февраля на 6,9%, а в июле будет негативная динамика даже в июню, поскольку вновь пошла в рост безработица...
С августа же, вероятно, вообще случится обвал до показателей ниже апрельских, поскольку продолжение халявы 600 долларов в неделю не рассматривается уже ни республиканцами, ни демократами - размер помощи будет сокращен, возможно - резко.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:56
zРадио
Так шо сбудется моя и Эйра мечта поменять трёху в прицентралье на трёху на 5й Авеню?
А 12й Про Макс битурбо на 13й Бионик с 1024Гб памяти будет стоить пять литров олии и пивмишка цыбули?
За цены на тачки с двигателями от вертолёта вообще промолчу, РЭМ 6,7 = Лайнос с кондёром, и не больше!
Правильно писали в Правде в 51м году - Крах капетализьму близок!
Додано: Суб 08 сер, 2020 00:01
Что это за поток бреда? Экономика США задает тренды всей мировой, и когда там насморк, переносимый на ногах, мы здесь лежим пластом с букетом осложнений. Просто с временным лагом
Додано: Суб 08 сер, 2020 00:06
Насколько помню из классики Проф.Преображенскому семь комнат было маловато и он хотел от Швондера восьмую,под библиотеку. Так у него и детей то не было, Борменталь разве шо с прислугой.
А если у состоятельного крота детей так 3+, и с хорошим разбегом, от 5ти до 25ти к примеру, ему шо в двушке 88метров вечером на балконе иль в кладовке вискарём горло полоскать?
Кста у меня друган есть, немного поднялся на булочках и водочке, так у него пятеро детей от двух жён и в доме у каждого комната есть и не 25 метров даже.
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