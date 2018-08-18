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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4975497649774978

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 159
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 00:26

  hume написав:Решил промониторить аренду на об набережной, глянуть весь список. В общем на аренду вывалено очень много 4-7 комнатных квартир. То есть на продаже это адский неликвид и собственники их скидывают в аренду. При этом предложение однушки и девушек в 8-10х номерах г сталинграда совсем не обширное.


я бы проверил - а соответствует ли распределение комнатности в тех домах средней комнатности по палате. То есть, возможен вариант, что там просто больше 3-4-комнатных (по соотношению к 1-2-комнатным) чем в обычных домах.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 00:48

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Если пошла такая пьянка

Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78

Продавать ?

12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.

Напиши свой адрес: я вызову к тебе полицию - пусть приедут, проверят живы ли твоя бабушка и соседи.


я поимел китайский индустриальный банк HSBC :)

Лондон,штаты,штаты еще раз и в совок :)

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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 01:32

  pesikot написав:Можно списать на "малую базу", но факт есть факт. Продажи новых авто растут
Про б/у вообще молчу. Из США тащат офигеть сколько "битков"

Это начинает реализовываться потенциал роста, заложенный отцом нацыи Петром Порошенко. И этот потенциал настолько велик, что его даже зеленые проходимцы на самокатах разрушают, разрушают и не могут разрушить.

Я вам написал новую методичку - пользуйтесь. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 01:52

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  #<1 ... 4975497649774978
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