Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Решил промониторить аренду на об набережной, глянуть весь список. В общем на аренду вывалено очень много 4-7 комнатных квартир. То есть на продаже это адский неликвид и собственники их скидывают в аренду. При этом предложение однушки и девушек в 8-10х номерах г сталинграда совсем не обширное.
я бы проверил - а соответствует ли распределение комнатности в тех домах средней комнатности по палате. То есть, возможен вариант, что там просто больше 3-4-комнатных (по соотношению к 1-2-комнатным) чем в обычных домах.
pesikot написав:Можно списать на "малую базу", но факт есть факт. Продажи новых авто растут Про б/у вообще молчу. Из США тащат офигеть сколько "битков"
Это начинает реализовываться потенциал роста, заложенный отцом нацыи Петром Порошенко. И этот потенциал настолько велик, что его даже зеленые проходимцы на самокатах разрушают, разрушают и не могут разрушить.
Bobua написав:А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами: (взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)
Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...
Скажем так, если не смотреть вниз (там парковка), то вид из (не панорамных) окон Ылитного АППСа (ТМ _zahar), на этажах 10+ где-то на 75-80% от этой картинки. Особенно с мая по сентябрь, когда зелень все скрывает и все превращается в одно зеленое море до горизонта с отдельными "кораблями" немногочисленных высоких домов (хрущи не видно). Но что интересно, очень немногие арендаторы на это обращают внимание. Есть квартира в старом фонде, там окна и балкон прямо в лес. На ветках белки прыгают. Особенно красиво было когда зимы зимние были - зимнее утро, заснеженные деревья, ничего другого - ни домов ни трассы. И прямо перед окном на ветке белки прыгают. Ляпота. Я когда-то в подобной квартире жил еще и с действующим камином. За окном вьюга, метель, мы с женой в каминной на диване с глинтвейном. В камине дрова потрескивают.
hume написав:Решил промониторить аренду на об набережной, глянуть весь список. В общем на аренду вывалено очень много 4-7 комнатных квартир. То есть на продаже это адский неликвид и собственники их скидывают в аренду. При этом предложение однушки и девушек в 8-10х номерах г сталинграда совсем не обширное.
я бы проверил - а соответствует ли распределение комнатности в тех домах средней комнатности по палате. То есть, возможен вариант, что там просто больше 3-4-комнатных (по соотношению к 1-2-комнатным) чем в обычных домах.
В Оазисе больше всего 2к по 80-90 метров. Тема многолетних, безрезультатных продаж площадей более 100 квадратов не нова. Фокус в том, что у владельцев пентхаусов в Оазисе крепко засела мысль о сверхценности их квартир. Покупалось это всё до 2008 года с соответствующими последствиями для психики покупателей.
rjkz написав:Скажем так, если не смотреть вниз (там парковка), то вид из (не панорамных) окон Ылитного АППСа (ТМ _zahar), на этажах 10+ где-то на 75-80% от этой картинки. Особенно с мая по сентябрь, когда зелень все скрывает и все превращается в одно зеленое море до горизонта с отдельными "кораблями" немногочисленных высоких домов (хрущи не видно). Но что интересно, очень немногие арендаторы на это обращают внимание.
rjkz написав:Скажем так, если не смотреть вниз (там парковка), то вид из (не панорамных) окон Ылитного АППСа (ТМ _zahar), на этажах 10+ где-то на 75-80% от этой картинки. Особенно с мая по сентябрь, когда зелень все скрывает и все превращается в одно зеленое море до горизонта с отдельными "кораблями" немногочисленных высоких домов (хрущи не видно). Но что интересно, очень немногие арендаторы на это обращают внимание.
Обращают, но платить не готовы.
Кому, как не вам знать, что готовы и платят. Зависит от сегмента.