Додано: Суб 08 сер, 2020 03:31

Bobua написав: А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами:



(взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)



Таке житло могло би виправдати сучасні ціни... А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами:(взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...

Скажем так, если не смотреть вниз (там парковка), то вид из (не панорамных) окон Ылитного АППСа (ТМ _zahar), на этажах 10+ где-то на 75-80% от этой картинки. Особенно с мая по сентябрь, когда зелень все скрывает и все превращается в одно зеленое море до горизонта с отдельными "кораблями" немногочисленных высоких домов (хрущи не видно).Но что интересно, очень немногие арендаторы на это обращают внимание.Есть квартира в старом фонде, там окна и балкон прямо в лес. На ветках белки прыгают. Особенно красиво было когда зимы зимние были - зимнее утро, заснеженные деревья, ничего другого - ни домов ни трассы. И прямо перед окном на ветке белки прыгают. Ляпота. Я когда-то в подобной квартире жил еще и с действующим камином. За окном вьюга, метель, мы с женой в каминной на диване с глинтвейном. В камине дрова потрескивают.