|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:21
Почему не поделиться? Я уже поселился на канале Павла Сидорика, знаю наизусть что и в каком порядке делать. Но чувствую, что Сидорик специально все усложняет. Уверен, что можно проще. Не знаю как.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35684
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 877 раз.
- Подякували: 4196 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Хомякоид
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19017
|3127853
|
Чет 06 сер, 2020 15:41
rjkz
|
|471
|201279
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|14906
|
|