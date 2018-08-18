Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:21
Почему не поделиться? Я уже поселился на канале Павла Сидорика, знаю наизусть что и в каком порядке делать. Но чувствую, что Сидорик специально все усложняет. Уверен, что можно проще. Не знаю как.
airmax78
Повідомлень: 35686
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4196 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:44
airmax78 написав:
Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!
Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 20878
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1496 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:48
Хомякоид написав: airmax78 написав:
Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!
Флай, я бы не делился.
Если некоторые персонажи играют тут в жидовские распасы (скрывают где и почем купили прелесть) я бы таких предал анафеме.
Пусть и дальше веселят публику, все равно с них больше ничего не взять.
Да ладно, сповідую світогляд мілленіалів:
- опен-сорс конрибутор, напр. в (о)КРЖН
- мінімалізм
- F.I.R.E.
- нью лібералізм
- шаред економі
- і т.д.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 20878
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1496 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:53
flyman написав: airmax78 написав:
Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!
Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:
Ничего не понял, но выглядит минималистично.
airmax78
Повідомлень: 35686
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4196 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:59
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!
Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:
Ничего не понял, но выглядит минималистично.
Що не ясно: як зайшов в каввалірку - ліва сторона (ескіз) і права. Це щодо резеток та вимикачів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 20878
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1496 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 08 сер, 2020 12:20
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:
Ничего не понял, но выглядит минималистично.
Що не ясно: як зайшов в каввалірку - ліва сторона (ескіз) і права. Це щодо резеток та вимикачів.
Хорошо получилось.
airmax78
Повідомлень: 35686
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4196 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 08 сер, 2020 12:47
flyman написав: airmax78 написав:
Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!
Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:
Це походу прораб такий як з вас програміст, жестячина )))
xio13
Повідомлень: 597
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 сер, 2020 12:57
xio13 написав:
Це походу прораб такий як з вас програміст, жестячина )))
Это прораб-электрик, для них это нормально.
У них даже в проекте часто хрен найдешь аксонометрию разводки проводки и потому непонятно откуда берется спецификация на материал.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Повідомлень: 3957
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 688 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
19017
3127932
Чет 06 сер, 2020 15:41 rjkz
471
201288
Вів 04 сер, 2020 20:05 Bobua
13
14910