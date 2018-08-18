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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4976497749784979

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 159
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:21

Почему не поделиться? Я уже поселился на канале Павла Сидорика, знаю наизусть что и в каком порядке делать. Но чувствую, что Сидорик специально все усложняет. Уверен, что можно проще. Не знаю как.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:44

  airmax78 написав:Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!

Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:48

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!


Флай, я бы не делился.
Если некоторые персонажи играют тут в жидовские распасы (скрывают где и почем купили прелесть) я бы таких предал анафеме.
Пусть и дальше веселят публику, все равно с них больше ничего не взять.

Да ладно, сповідую світогляд мілленіалів:
- опен-сорс конрибутор, напр. в (о)КРЖН
- мінімалізм
- F.I.R.E.
- нью лібералізм
- шаред економі
- і т.д.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:53

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!

Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:

Ничего не понял, но выглядит минималистично.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:59

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!

Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:

Ничего не понял, но выглядит минималистично.

Що не ясно: як зайшов в каввалірку - ліва сторона (ескіз) і права. Це щодо резеток та вимикачів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:20

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:

Ничего не понял, но выглядит минималистично.

Що не ясно: як зайшов в каввалірку - ліва сторона (ескіз) і права. Це щодо резеток та вимикачів.

Хорошо получилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:47

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!

Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:

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Це походу прораб такий як з вас програміст, жестячина )))
xio13
 
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  xio13 написав:Зображення

Це походу прораб такий як з вас програміст, жестячина )))


Это прораб-электрик, для них это нормально.
У них даже в проекте часто хрен найдешь аксонометрию разводки проводки и потому непонятно откуда берется спецификация на материал.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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