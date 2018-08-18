Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!
Флай, я бы не делился. Если некоторые персонажи играют тут в жидовские распасы (скрывают где и почем купили прелесть) я бы таких предал анафеме. Пусть и дальше веселят публику, все равно с них больше ничего не взять.
Да ладно, сповідую світогляд мілленіалів: - опен-сорс конрибутор, напр. в (о)КРЖН - мінімалізм - F.I.R.E. - нью лібералізм - шаред економі - і т.д.
Ниче не поняла - а сама схема разводки, сечение провода, номиналы автоматов, где распредкоробки, как выполняются соединения проводов... Нафига справа розетки так высоко? Кухня же вроде слева? И шо это за выключатель слева на высоте 50 см? А лучше добавь легенду, а то обозначения не по ГОСТу Признайся, что сам рисовал на коленке, не верю, шо прорабы такое мочат)
Natt написав:Ниче не поняла - а сама схема разводки, сечение провода, номиналы автоматов, где распредкоробки, как выполняются соединения проводов... Нафига справа розетки так высоко? Кухня же вроде слева? И шо это за выключатель слева на высоте 50 см? А лучше добавь легенду, а то обозначения не по ГОСТу Или ты снова решил сэкономить и рисовал на коленке?)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!