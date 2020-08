Додано: Суб 08 сер, 2020 14:30

только что услышал в кино очень хорошую, очень уместную фразу по отношению к будущему КРЖН в период ковид и пост-ковид на фоне роста фонды и продаж машин и очередям в ОП и пр.



You've plugged the hole, but the dam will fail. It's only a matter of time.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California