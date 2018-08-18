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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 08 сер, 2020 13:46
Natt написав:
Ниче не поняла - а сама схема разводки, сечение провода, номиналы автоматов, где распредкоробки, как выполняются соединения проводов... Нафига справа розетки так высоко? Кухня же вроде слева? И шо это за выключатель слева на высоте 50 см?
А лучше добавь легенду, а то обозначения не по ГОСТу
Признайся, что сам рисовал на коленке, не верю, шо прорабы такое мочат)
Кухня, там де схема з дверима, тобто там де менше всього резеток.
Точніше кухні як такої нема, можливо буде анекс.
Якщо пригадуєш, то мойка лише в санвузлі, для економії.
Диспоузер не передбачаєтсья.
На висоті 50 см. вимикач, ну щоб виключти світло, не вставаючи з ліжка, мабуть так удобно.
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flyman
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Додано: Суб 08 сер, 2020 13:55
flyman, интересные перекосы - о проходном выключателе подумать, а о раковине - нет)))
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Natt
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:05
Natt написав:
Ниче не поняла - а сама схема разводки, сечение провода, номиналы автоматов, где распредкоробки, как выполняются соединения проводов... Нафига справа розетки так высоко? Кухня же вроде слева? И шо это за выключатель слева на высоте 50 см?
А лучше добавь легенду, а то обозначения не по ГОСТу
Признайся, что сам рисовал на коленке, не верю, шо прорабы такое мочат)
Не мешайте лендлорду творить.
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antey1969
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:11
Natt написав:flyman
, интересные перекосы - о проходном выключателе подумать, а о раковине - нет)))
Для холостяка зійде
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flyman
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:13
antey1969 написав:
Не мешайте лендлорду творить
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Тут скорее - вытворять
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Natt
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:18
Привідкрив свої карти що-до іпотечної нерухомості
Все в цифрах >>> покроково >>>Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:23
Natt написав: antey1969 написав:
Не мешайте лендлорду творить
.
Тут скорее - вытворять
Сколько можно повторять: Флаю нужна женская рука и женский глаз. Если бы Вы так долго не присматривались, то уже были бы совладелицей целого пула кавалирок по периметру Киева.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:27
Natt написав:
Ниче не поняла - а сама схема разводки, сечение провода, номиналы автоматов, где распредкоробки, как выполняются соединения проводов...
Как как... штук пять китайских удлинителей и всех делов
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Faceless
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:30
только что услышал в кино очень хорошую, очень уместную фразу по отношению к будущему КРЖН в период ковид и пост-ковид на фоне роста фонды и продаж машин и очередям в ОП и пр.
You've plugged the hole, but the dam will fail. It's only a matter of time.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:37
adeges написав:
только что услышал в кино очень хорошую, очень уместную фразу по отношению к будущему КРЖН в период ковид и пост-ковид на фоне роста фонды и продаж машин и очередям в ОП и пр.
You've plugged the hole, but the dam will fail. It's only a matter of time.
И живые позавидуют мертвым.
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airmax78
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