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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4978497949804981>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 159
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:46

  Natt написав:Ниче не поняла - а сама схема разводки, сечение провода, номиналы автоматов, где распредкоробки, как выполняются соединения проводов... Нафига справа розетки так высоко? Кухня же вроде слева? И шо это за выключатель слева на высоте 50 см?
А лучше добавь легенду, а то обозначения не по ГОСТу :)
Признайся, что сам рисовал на коленке, не верю, шо прорабы такое мочат)

Кухня, там де схема з дверима, тобто там де менше всього резеток.
Точніше кухні як такої нема, можливо буде анекс.
Якщо пригадуєш, то мойка лише в санвузлі, для економії.
Диспоузер не передбачаєтсья.
На висоті 50 см. вимикач, ну щоб виключти світло, не вставаючи з ліжка, мабуть так удобно.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:55

flyman, интересные перекосы - о проходном выключателе подумать, а о раковине - нет)))
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:05

  Natt написав:Ниче не поняла - а сама схема разводки, сечение провода, номиналы автоматов, где распредкоробки, как выполняются соединения проводов... Нафига справа розетки так высоко? Кухня же вроде слева? И шо это за выключатель слева на высоте 50 см?
А лучше добавь легенду, а то обозначения не по ГОСТу :)
Признайся, что сам рисовал на коленке, не верю, шо прорабы такое мочат)

Не мешайте лендлорду творить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:11

  Natt написав:flyman, интересные перекосы - о проходном выключателе подумать, а о раковине - нет)))

Для холостяка зійде
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:13

  antey1969 написав:Не мешайте лендлорду творить.

Тут скорее - вытворять :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:18

За крок до перевороту думок! ©

Привідкрив свої карти що-до іпотечної нерухомості :oops:
Все в цифрах >>> покроково >>>
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:23

  Natt написав:
  antey1969 написав:Не мешайте лендлорду творить.

Тут скорее - вытворять :mrgreen:

Сколько можно повторять: Флаю нужна женская рука и женский глаз. Если бы Вы так долго не присматривались, то уже были бы совладелицей целого пула кавалирок по периметру Киева.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Ниче не поняла - а сама схема разводки, сечение провода, номиналы автоматов, где распредкоробки, как выполняются соединения проводов...

Как как... штук пять китайских удлинителей и всех делов
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

только что услышал в кино очень хорошую, очень уместную фразу по отношению к будущему КРЖН в период ковид и пост-ковид на фоне роста фонды и продаж машин и очередям в ОП и пр.

You've plugged the hole, but the dam will fail. It's only a matter of time.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:37

  adeges написав:только что услышал в кино очень хорошую, очень уместную фразу по отношению к будущему КРЖН в период ковид и пост-ковид на фоне роста фонды и продаж машин и очередям в ОП и пр.

You've plugged the hole, but the dam will fail. It's only a matter of time.

И живые позавидуют мертвым.
airmax78
 
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