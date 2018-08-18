RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4979498049814982>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:41

Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2993
З нами з: 15.02.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:44

  airmax78 написав:
  adeges написав:только что услышал в кино очень хорошую, очень уместную фразу по отношению к будущему КРЖН в период ковид и пост-ковид на фоне роста фонды и продаж машин и очередям в ОП и пр.

You've plugged the hole, but the dam will fail. It's only a matter of time.

И живые позавидуют мертвым.

амінь
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20882
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:45

  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)

не косить, а зменшує навантаження на пенсійний фонд
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20882
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве, что, сервис Bolt начал работать?
airmax78
 
Повідомлень: 35691
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4196 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:49

  airmax78 написав:
  UA написав:Обращают, но платить не готовы.

Кому, как не вам знать, что готовы и платят. Зависит от сегмента.

Никуя. В одном и том же доме высокий этаж и этаж ниже среднего - цена, срок экспозиции одинаковы.
При продаже, цена на видовые квартиры выше, это факт.
В аренде главное локация и комфортность проживания. Достаточно чтобы вид был не в стену в 20 метрах.
Вид на мусоросжигающий завод конечно сильно влияет на цену.
UA
 
Повідомлень: 4995
З нами з: 19.07.08
Подякував: 644 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:53

  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)

В Украине вируса нет. Все сообщения о росте заболеваемости диванные эксперты объясняют желанием власти запереть народ по домам до выборов. И таких в комментах 80%.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 26.02.18
Подякував: 479 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 15:01

Пессимизм распространяется, надежды на восстановление теряют конкретику, все ждут какой-то развязки катастрофического характера. И даже специальные люди , управляющие общественным мнением на форумах, твердят про божью росу уже как-то уныло, без огонька.
artlife
 
Повідомлень: 467
З нами з: 07.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 15:02

  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)

Тех кто любит сало и носит вышыванку вирус не берет.
UA
 
Повідомлень: 4995
З нами з: 19.07.08
Подякував: 644 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 15:08

  adeges написав:только что услышал в кино очень хорошую, очень уместную фразу по отношению к будущему КРЖН в период ковид и пост-ковид на фоне роста фонды и продаж машин и очередям в ОП и пр.

You've plugged the hole, but the dam will fail. It's only a matter of time.

Так мы плотину не построили. У нас рушится нечему :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4995
З нами з: 19.07.08
Подякував: 644 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 15:15

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Обращают, но платить не готовы.

Кому, как не вам знать, что готовы и платят. Зависит от сегмента.

Никуя. В одном и том же доме высокий этаж и этаж ниже среднего - цена, срок экспозиции одинаковы.
При продаже, цена на видовые квартиры выше, это факт.
В аренде главное локация и комфортность проживания. Достаточно чтобы вид был не в стену в 20 метрах.
Вид на мусоросжигающий завод конечно сильно влияет на цену.

Во время видеозвонков, вижу вид из окна своего коллеги. Примерно понимаю, сколько он платит за аренду. Думаю, что если бы вид был в уютный зеленый двор - он бы просто не снял квартиру.
airmax78
 
Повідомлень: 35691
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4196 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4979498049814982>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PS4 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1900, 1901, 1902
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19017 3128069
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 15:41
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 201288
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14913
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (487)
08.08.2020 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.