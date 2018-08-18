|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:41
Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2993
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 1107 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:44
airmax78 написав: adeges написав:
только что услышал в кино очень хорошую, очень уместную фразу по отношению к будущему КРЖН в период ковид и пост-ковид на фоне роста фонды и продаж машин и очередям в ОП и пр.
You've plugged the hole, but the dam will fail. It's only a matter of time.
И живые позавидуют мертвым.
амінь
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20882
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 1496 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:45
Hotab написав:
Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
не косить, а зменшує навантаження на пенсійний фонд
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20882
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 1496 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:46
В Киеве, что, сервис Bolt начал работать?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35691
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 877 раз.
- Подякували: 4196 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:49
airmax78 написав: UA написав:
Обращают, но платить не готовы.
Кому, как не вам знать
, что готовы и платят. Зависит от сегмента.
Никуя. В одном и том же доме высокий этаж и этаж ниже среднего - цена, срок экспозиции одинаковы.
При продаже, цена на видовые квартиры выше, это факт.
В аренде главное локация и комфортность проживания. Достаточно чтобы вид был не в стену в 20 метрах.
Вид на мусоросжигающий завод конечно сильно влияет на цену.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4995
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:53
Hotab написав:
Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
В Украине вируса нет. Все сообщения о росте заболеваемости диванные эксперты объясняют желанием власти запереть народ по домам до выборов. И таких в комментах 80%.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1576
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 479 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 сер, 2020 15:01
Пессимизм распространяется, надежды на восстановление теряют конкретику, все ждут какой-то развязки катастрофического характера. И даже специальные люди , управляющие общественным мнением на форумах, твердят про божью росу уже как-то уныло, без огонька.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 467
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 сер, 2020 15:02
Hotab написав:
Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Тех кто любит сало и носит вышыванку вирус не берет.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4995
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 сер, 2020 15:08
adeges написав:
только что услышал в кино очень хорошую, очень уместную фразу по отношению к будущему КРЖН в период ковид и пост-ковид на фоне роста фонды и продаж машин и очередям в ОП и пр.
You've plugged the hole, but the dam will fail. It's only a matter of time.
Так мы плотину не построили. У нас рушится нечему
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4995
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 сер, 2020 15:15
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Обращают, но платить не готовы.
Кому, как не вам знать
, что готовы и платят. Зависит от сегмента.
Никуя. В одном и том же доме высокий этаж и этаж ниже среднего - цена, срок экспозиции одинаковы.
При продаже, цена на видовые квартиры выше, это факт.
В аренде главное локация и комфортность проживания. Достаточно чтобы вид был не в стену в 20 метрах.
Вид на мусоросжигающий завод конечно сильно влияет на цену.
Во время видеозвонков, вижу вид из окна своего коллеги. Примерно понимаю, сколько он платит за аренду. Думаю, что если бы вид был в уютный зеленый двор - он бы просто не снял квартиру.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35691
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 877 раз.
- Подякували: 4196 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19017
|3128069
|
Чет 06 сер, 2020 15:41
rjkz
|
|471
|201288
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|14913
|
|