Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Тех кто любит сало и носит вышыванку вирус не берет.
Откуда у киевской бабушки в хрущике с пенсией 1800 грн сало? Она должна быть сыта уже тем, что живёт в европейской столице.
UA написав:Никуя. В одном и том же доме высокий этаж и этаж ниже среднего - цена, срок экспозиции одинаковы. При продаже, цена на видовые квартиры выше, это факт. В аренде главное локация и комфортность проживания. Достаточно чтобы вид был не в стену в 20 метрах. Вид на мусоросжигающий завод конечно сильно влияет на цену.
Во время видеозвонков, вижу вид из окна своего коллеги. Примерно понимаю, сколько он платит за аренду. Думаю, что если бы вид был в уютный зеленый двор - он бы просто не снял квартиру.
Что дороже - понты или деньги? Вечная тема. Интуристы проживающие у меня, акцентируют на комфорте проживания, возможности восстановиться и выспаться в квартире. Всё просто.
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело. Все начнет валиться этак с октября-ноября.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело. Все начнет валиться этак с октября-ноября.
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело. Все начнет валиться этак с октября-ноября.
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело. Все начнет валиться этак с октября-ноября.