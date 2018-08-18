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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49804981498249834984>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 15:17

  UA написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)

Тех кто любит сало и носит вышыванку вирус не берет.

Откуда у киевской бабушки в хрущике с пенсией 1800 грн сало? Она должна быть сыта уже тем, что живёт в европейской столице.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 15:33

  airmax78 написав:
  UA написав:Никуя. В одном и том же доме высокий этаж и этаж ниже среднего - цена, срок экспозиции одинаковы.
При продаже, цена на видовые квартиры выше, это факт.
В аренде главное локация и комфортность проживания. Достаточно чтобы вид был не в стену в 20 метрах.
Вид на мусоросжигающий завод конечно сильно влияет на цену.

Во время видеозвонков, вижу вид из окна своего коллеги. Примерно понимаю, сколько он платит за аренду. Думаю, что если бы вид был в уютный зеленый двор - он бы просто не снял квартиру.

Что дороже - понты или деньги? Вечная тема.
Интуристы проживающие у меня, акцентируют на комфорте проживания, возможности восстановиться и выспаться в квартире. Всё просто.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 15:50

  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело.
Все начнет валиться этак с октября-ноября.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 15:53

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело.
Все начнет валиться этак с октября-ноября.

Какого года? Это важно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:10

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело.
Все начнет валиться этак с октября-ноября.

шо мне делать? дальше сидеть в хорватии? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:12

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!

Сам напросився ... вот авторський дізайн проект від прораба с Рибальsky:

Зображення


буква Л красиво написано
не плохое начало
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:21

  PS4 написав:
  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело.
Все начнет валиться этак с октября-ноября.

шо мне делать? дальше сидеть в хорватии? :shock:

Думаю да. И учить сербско-хорватский.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

они на англ все нормально разговаривают
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Вы?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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  Investor_K написав:А Вы?

язык глухоневых понятен каждому :mrgreen:
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