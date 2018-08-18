Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело. Все начнет валиться этак с октября-ноября.
Я просто к тому, что вот в москве было в эти месяцы по +3 тысячи "лишних" смертей. Условно - это освобождалось по 1-1.5 тысячи квартир ежемесячно!!! Это может запросто влиять на рынок продаж. Ну по крайней мере если в Киеве будет в месяц хотя бы по 300 квартир освобождаться.
airmax78 написав:Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!
Флай, я бы не делился. Если некоторые персонажи играют тут в жидовские распасы (скрывают где и почем купили прелесть) я бы таких предал анафеме. Пусть и дальше веселят публику, все равно с них больше ничего не взять.
+1
тем более в бизнес-премиуме собирается делать эконом ремонт. Смехопанорама бесконечная
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Хомякоид написав: Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело. Все начнет валиться этак с октября-ноября.
Какого года? Это важно.
Макс, вы реально не знаете, что сейчас творится в больницах. Напомню, лето на дворе. Очень много характерных пневмоний с выносом нафиг легких, но тесты(хз откуда их берут)... тадам! говорят - "это не коронавирус". Отделения не закрываются на карантин, превмонийных, не считающихся ковидными, лечат вместе со всеми остальными. Кстати, замечено практикующими медработниками, что экспресс-тесты, которые хз где закупили, вообще не определяют корону. Уже десятки случаев, когда ПЦР у медиков давал "корону" после отрицательного экспресс.
Хомякоид написав: Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело. Все начнет валиться этак с октября-ноября.
Какого года? Это важно.
Макс, вы реально не знаете, что сейчас творится в больницах. Напомню, лето на дворе. Очень много характерных пневмоний с выносом нафиг легких, но тесты(хз откуда их берут)... тадам! говорят - "это не коронавирус". Отделения не закрываются на карантин, превмонийных, не считающихся ковидными, лечат вместе со всеми остальными. Кстати, замечено практикующими медработниками, что экспресс-тесты, которые хз где закупили, вообще не определяют корону. Уже десятки случаев, когда ПЦР у медиков давал "корону" после отрицательного экспресс.
От пневмонии умирает 15млн человек в год и от гриппа так же. 30млн
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.
Согласен. Только важно понимать, что "раздуто" - это не там, где прежде росло, а "сдуто" - не там, где прежде падало. Пузырь на рынке недвижимости - это когда длительное время ее стоимость растет быстрее роста доходов.
Поэтому будущая ценовая динамика на КРЖН будет зависеть от динамики доходов и занятости, предпосылок к росту которых я не вижу ни одной, а к падению - сколько угодно
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело. Все начнет валиться этак с октября-ноября.
Тобі тре встигнути скунити Чабанчики, бо потім прийдеться забивати дошками.