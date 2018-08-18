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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4981498249834984>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:59

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело.
Все начнет валиться этак с октября-ноября.

Я просто к тому, что вот в москве было в эти месяцы по +3 тысячи "лишних" смертей. Условно - это освобождалось по 1-1.5 тысячи квартир ежемесячно!!! Это может запросто влиять на рынок продаж. Ну по крайней мере если в Киеве будет в месяц хотя бы по 300 квартир освобождаться.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:07

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Флай, как продвигается ремонт? Я по своему в панике. Срочно нужны лайфхаки и радикальные решения. Делитесь!


Флай, я бы не делился.
Если некоторые персонажи играют тут в жидовские распасы (скрывают где и почем купили прелесть) я бы таких предал анафеме.
Пусть и дальше веселят публику, все равно с них больше ничего не взять.


+1

тем более в бизнес-премиуме собирается делать эконом ремонт. Смехопанорама бесконечная
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:10

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело.
Все начнет валиться этак с октября-ноября.

Какого года? Это важно.

Макс, вы реально не знаете, что сейчас творится в больницах. Напомню, лето на дворе.
Очень много характерных пневмоний с выносом нафиг легких, но тесты(хз откуда их берут)... тадам! говорят - "это не коронавирус". Отделения не закрываются на карантин, превмонийных, не считающихся ковидными, лечат вместе со всеми остальными.
Кстати, замечено практикующими медработниками, что экспресс-тесты, которые хз где закупили, вообще не определяют корону. Уже десятки случаев, когда ПЦР у медиков давал "корону" после отрицательного экспресс.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:12

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело.
Все начнет валиться этак с октября-ноября.

Какого года? Это важно.

Макс, вы реально не знаете, что сейчас творится в больницах. Напомню, лето на дворе.
Очень много характерных пневмоний с выносом нафиг легких, но тесты(хз откуда их берут)... тадам! говорят - "это не коронавирус". Отделения не закрываются на карантин, превмонийных, не считающихся ковидными, лечат вместе со всеми остальными.
Кстати, замечено практикующими медработниками, что экспресс-тесты, которые хз где закупили, вообще не определяют корону. Уже десятки случаев, когда ПЦР у медиков давал "корону" после отрицательного экспресс.


От пневмонии умирает 15млн человек в год и от гриппа так же. 30млн
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:17

  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.

https://www.nytimes.com/2020/07/02/real ... -drop.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:19

  zРадио написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.

https://www.nytimes.com/2020/07/02/real ... -drop.html

Где наиболее раздуто, там и сдувается быстрее
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:22

  antey1969 написав:
  zРадио написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.

https://www.nytimes.com/2020/07/02/real ... -drop.html

Где наиболее раздуто, там и сдувается быстрее


Согласен. Только важно понимать, что "раздуто" - это не там, где прежде росло, а "сдуто" - не там, где прежде падало. Пузырь на рынке недвижимости - это когда длительное время ее стоимость растет быстрее роста доходов.

Поэтому будущая ценовая динамика на КРЖН будет зависеть от динамики доходов и занятости, предпосылок к росту которых я не вижу ни одной, а к падению - сколько угодно
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:26

  zРадио написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.

https://www.nytimes.com/2020/07/02/real ... -drop.html

Там более серьёзный отток может случиться после ноябрьских выборов ибо страна разделена и на грани гражданской войны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:34

  shapo написав:
  zРадио написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.

https://www.nytimes.com/2020/07/02/real ... -drop.html

Там более серьёзный отток может случиться после ноябрьских выборов ибо страна разделена и на грани гражданской войны

і хто з ким, білі з чорними, чи республіканці з демократами, чи Каліфорнія бомбитиме Техас?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:35

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело.
Все начнет валиться этак с октября-ноября.

Тобі тре встигнути скунити Чабанчики, бо потім прийдеться забивати дошками.
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