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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4981498249834984

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:38

  flyman написав:
  shapo написав:Там более серьёзный отток может случиться после ноябрьских выборов ибо страна разделена и на грани гражданской войны

і хто з ким, білі з чорними, чи республіканці з демократами, чи Каліфорнія бомбитиме Техас?

Дождитесь ноября и все увидите. Или сейчас либо объявится и в три короба наврет, он вам в деталях все и предскажет, а у меня таких способностей нет даже по Кржн, не то что по развалу США
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 4981498249834984
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