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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:38
flyman написав: shapo написав:
Там более серьёзный отток может случиться после ноябрьских выборов ибо страна разделена и на грани гражданской войны
і хто з ким, білі з чорними, чи республіканці з демократами, чи Каліфорнія бомбитиме Техас?
Дождитесь ноября и все увидите. Или сейчас либо объявится и в три короба наврет, он вам в деталях все и предскажет, а у меня таких способностей нет даже по Кржн, не то что по развалу США
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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