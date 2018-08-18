RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4981498249834984

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:38

  flyman написав:
  shapo написав:Там более серьёзный отток может случиться после ноябрьских выборов ибо страна разделена и на грани гражданской войны

і хто з ким, білі з чорними, чи республіканці з демократами, чи Каліфорнія бомбитиме Техас?

Дождитесь ноября и все увидите. Или сейчас либо объявится и в три короба наврет, он вам в деталях все и предскажет, а у меня таких способностей нет даже по Кржн, не то что по развалу США
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3959
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:52

  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)

А в Киеве каждый день с начала короны - только рост, хотя карантинные условия смягчили.
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... aine/kiev/

Интересно, что квартира около метро в 26-эт. человейнике уже не воспринимается как что-то классное, а фу-фу-фу рассадник короны. А вот авто + 4-5 этажный пригород - это как по мне будущее КРЖН.

ПС кстати метро кто-то пользуется? Я за все время короны только 1 раз проехался.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3810
З нами з: 19.09.10
Подякував: 643 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Метро и маршрутасы по комфорту сейчас на пИке. Просторно, быстро, дешево

Несколько раз в связи этими дичайшими пробками в центре покатался - то так можно ездить, особенно где отдельные полосы для ОТ есть
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 06.01.15
Подякував: 212 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:57

  PS4 написав:
  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)


Еще не вечер. Опять бьем рекорды последнюю неделю. Думаю с приходом холодов будет весело.
Все начнет валиться этак с октября-ноября.

шо мне делать? дальше сидеть в хорватии? :shock:


Я б сидел дальше в Хорватии.
У меня отпуск. В Украину ни ногой. Хотя даже на Люфтгансе за 150 евро туда назад могу слетать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 948
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:06

  BIGor написав:
  Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек? :)

А в Киеве каждый день с начала короны - только рост, хотя карантинные условия смягчили.
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... aine/kiev/

Интересно, что квартира около метро в 26-эт. человейнике уже не воспринимается как что-то классное, а фу-фу-фу рассадник короны. А вот авто + 4-5 этажный пригород - это как по мне будущее КРЖН.

ПС кстати метро кто-то пользуется? Я за все время короны только 1 раз проехался.


Реально спрос на Чабаны пошел с мая-июня.
Может так совпало.х-з
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 948
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4981498249834984
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, ol_zy і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1900, 1901, 1902
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19017 3128193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 15:41
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 201293
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14916
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.