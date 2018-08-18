Дождитесь ноября и все увидите. Или сейчас либо объявится и в три короба наврет, он вам в деталях все и предскажет, а у меня таких способностей нет даже по Кржн, не то что по развалу США
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Додано: Суб 08 сер, 2020 17:38
Дождитесь ноября и все увидите. Или сейчас либо объявится и в три короба наврет, он вам в деталях все и предскажет, а у меня таких способностей нет даже по Кржн, не то что по развалу США
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:52
А в Киеве каждый день с начала короны - только рост, хотя карантинные условия смягчили.
Интересно, что квартира около метро в 26-эт. человейнике уже не воспринимается как что-то классное, а фу-фу-фу рассадник короны. А вот авто + 4-5 этажный пригород - это как по мне будущее КРЖН.
ПС кстати метро кто-то пользуется? Я за все время короны только 1 раз проехался.
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Метро и маршрутасы по комфорту сейчас на пИке. Просторно, быстро, дешево
Несколько раз в связи этими дичайшими пробками в центре покатался - то так можно ездить, особенно где отдельные полосы для ОТ есть
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:57
Я б сидел дальше в Хорватии.
У меня отпуск. В Украину ни ногой. Хотя даже на Люфтгансе за 150 евро туда назад могу слетать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:06
Реально спрос на Чабаны пошел с мая-июня.
Может так совпало.х-з
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:40
Держатели долларовых кубышек проснутся в ноябре. И первое, куда все бросятся, это КРЖН, земля и золото. Думаю, несколько месяцев в Штатах будет двоевластие, когда бумажки с колониальными президентами еще можно будет пристроить, как можно было пристроить бумажки с Екатериной и Петром в 1917.
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оказывается хббгафия заразна.
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:27
Совок интегрировался (вклинился) в SAN FRANCISCO и в THE BANK OF NEW YORK MELLON
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:36
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