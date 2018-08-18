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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:38
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
хббгафия
что это?
Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
как тебе это?
смотрел?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Суб 08 сер, 2020 20:39
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
как тебе это?
смотрел?
Супер! Конспектировал.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 20:45
airmax78
практические вопросы:
Во сколько раз сознание быстрее скорости света?
Варианты ответов:
a) одинаковая скорость.
b) 100км за секунду.
c) миллоны раз быстрее.
d) 20км в час.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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