RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49834984498549864987>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:38

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:хббгафия

что это?

Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.


как тебе это?
смотрел?

Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3410
З нами з: 22.12.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:39

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.


как тебе это?
смотрел?


Супер! Конспектировал.
airmax78
 
Повідомлень: 35701
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4196 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:45

airmax78

практические вопросы:
Во сколько раз сознание быстрее скорости света?

Варианты ответов:
a) одинаковая скорость.
b) 100км за секунду.
c) миллоны раз быстрее.
d) 20км в час.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3410
З нами з: 22.12.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:07

  proftpd66 написав:airmax78

практические вопросы:
Во сколько раз сознание быстрее скорости света?

Варианты ответов:
a) одинаковая скорость.
b) 100км за секунду.
c) миллоны раз быстрее.
d) 20км в час.

У меня в деньгах. Пока на полтос не похудею - не доходит.
airmax78
 
Повідомлень: 35701
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4196 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:11

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

proftpd66
Важлива Ваша думка :!:
Чи є тут помилка, чи все ок?

Розкриваю "план Долярчика" :) взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад, однуху в нормальній локації за 750Кгрн!
Далі >>> 250Кгрн - перший внесок + 50Кгрн всякі страхівки/послуги нотаріуса і т. п. >>> 500Кгрн - іпотечний кредит, де місячний платіж складає ~7Кгрн/міс. на 15р(один банк так мені порахував, і на 20р ~ 6 600Кгрн/міс.)
>>> рік чекаємо/сплачуємо 7К/міс до здачі будинку >>> далі, витягуємо з загашника :) подушку безпеки 150К і робимо своїми руками ремонт "під оренду" з меблями, або ще +100К і роблять, майже все, майстри)
Підсумок: 250 + 50 + 105(платіж по іпотеці за рік до здачі будинку + 3міс ремонт) + 250(ремонт з майстрами) = 655Кгрн
Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн!
Все!
Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.

Тобто, по факту, маємо квартиру в новобудові з ІО за 700Кгрн з ремонтом!
Де, в нормальній локації, можна купити за такий цінник, квартиру в новобудові З РЕМОНТОМ???!
А іпотеку, можна потім(як трохи/чи дуже знеціниться гривня) погасити достроково!
ДумайТЕ! :D
ПідказуйТЕ свої думки!
ВказуйТЕ мені на мої помилки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8388
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:13

  proftpd66 написав:airmax78

практические вопросы:
Во сколько раз сознание быстрее скорости света?

Варианты ответов:
a) одинаковая скорость.
b) 100км за секунду.
c) миллоны раз быстрее.
d) 20км в час.

Ризикну дати відповідь, варіант
с)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8388
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад

звучить як фантастика
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20895
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:16

  flyman написав:
  Долярчик написав:взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад

звучить як фантастика

А ти в тому "плану Долярчика" помилок не бачиш, чи все ок?
Чи щось би змінив? 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8388
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/6rEMjAirVp0
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 567
З нами з: 25.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:27

  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:airmax78

практические вопросы:
Во сколько раз сознание быстрее скорости света?

Варианты ответов:
a) одинаковая скорость.
b) 100км за секунду.
c) миллоны раз быстрее.
d) 20км в час.

Ризикну дати відповідь, варіант
с)


правильно!
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3410
З нами з: 22.12.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 49834984498549864987>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1900, 1901, 1902
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19017 3128335
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 15:41
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 201307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14925
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.